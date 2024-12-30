Роналду высказался о возвращении в Европу, шокировав фанов культового клуба
Криштиану не исключил переход в «Манчестер Сити»
Легендарный голеадор Криштиану Роналду ответил на вопрос журналистов, готов ли он перейти в «Манчестер Сити», чтобы помочь вывести команду из кризиса.
«Протяну ли я руку помощи «Манчестер Сити» во время трансферного окна? Никогда не знаешь, что произойдет», – сказал Роналду.
Этими высказываниями Роналду вызвал негативную реакцию у фанатов «Манчестер Юнайтед», за который провел 8 сезонов.
Ранее легендарный португальский форвард Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Футболист признался, что никогда не думал, что будет играть до 40 лет.
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