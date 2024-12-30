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  4. Роналду высказался о возвращении в Европу, шокировав фанов культового клуба
Англия
30 декабря 2024, 19:59 |
1103
1

Роналду высказался о возвращении в Европу, шокировав фанов культового клуба

Криштиану не исключил переход в «Манчестер Сити»

30 декабря 2024, 19:59 |
1103
1
Роналду высказался о возвращении в Европу, шокировав фанов культового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный голеадор Криштиану Роналду ответил на вопрос журналистов, готов ли он перейти в «Манчестер Сити», чтобы помочь вывести команду из кризиса.

«Протяну ли я руку помощи «Манчестер Сити» во время трансферного окна? Никогда не знаешь, что произойдет», – сказал Роналду.

Этими высказываниями Роналду вызвал негативную реакцию у фанатов «Манчестер Юнайтед», за который провел 8 сезонов.

Ранее легендарный португальский форвард Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Футболист признался, что никогда не думал, что будет играть до 40 лет.

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Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Manchester Evening News
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OKs100
Да, МС не хватает Роналду, Холанд ни о чем, им нужен Роналду.
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