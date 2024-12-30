Роналду определил для себя, где хочет играть. Это не Аль-Наср

39-летний португальский голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду определился со своим будущим.

Авторитетный испанский портал Marca подтвердил информацию, что португалец не будет продлевать с «Аль-Насром» контракт и станет свободным агентом летом 2025 года. Приоритетный вариант для Раналду – это остаться в Саудовской Аравии и перейти в клуб, который претендует на титулы. Вероятно, португалец присоединится к одному из самых титулованных клубов чемпионата – «Аль-Иттихаду» или «Аль-Хилялю». Однако переход в другой чемпионат португалец также не исключает.

В этом сезоне Роналду отыграл 19 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Роналду не исключил в «Манчестер Сити».