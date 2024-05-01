30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

Пресс-служба «Реала» опубликовала сейв Лунина, который украинский кипер совершил на 1-й минуте матча, отразив удар Лероя Сане.

Во встрече Лунин совершил два сейва. Ранее звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол.

ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией