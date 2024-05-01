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  4. ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией
Лига чемпионов
01 мая 2024, 20:54 |
1840
0

ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией

Украинский вратарь спас «сливочных» уже на первой минуте суперматча

01 мая 2024, 20:54 |
1840
0
ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

Пресс-служба «Реала» опубликовала сейв Лунина, который украинский кипер совершил на 1-й минуте матча, отразив удар Лероя Сане.

Во встрече Лунин совершил два сейва. Ранее звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол.

ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией

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видео Бавария Реал Мадрид Лерой Сане Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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