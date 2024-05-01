ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией
Украинский вратарь спас «сливочных» уже на первой минуте суперматча
30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.
Пресс-служба «Реала» опубликовала сейв Лунина, который украинский кипер совершил на 1-й минуте матча, отразив удар Лероя Сане.
Во встрече Лунин совершил два сейва. Ранее звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол.
ВИДЕО. Замок. Реал смакует суперсейв Лунина в матче ЛЧ с Баварией
🔒 @AndreyLunin13 🔒#UCL pic.twitter.com/Vyq2naefOd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 1, 2024
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