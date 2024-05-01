Завацкая в статусе лаки-лузера вырвала победу в первом круге в Висбадене

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжила выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 1-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера в напряженном матче обыграла Тару Вюрт из Хорватии (№741 WTA).

Висбаден. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Тара Вюрт (Хорватия) – 5:7, 7:5, 6:3

Во втором сете Катарина проигрывала со счетом 3:5.

Это была первая встреча теннисисток.

Интересно, что Завацкая не смогла доиграть финал квалификации против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но все же через 2 дня воспользовалась возможностью сыграть в основной сетке.

В следующем раунде Завацкая сразится против второй сеяной Анны Бондар из Венгрии (№95 WTA).