ВОЛОШИН: «Из-за жары было трудно бегать, прессинговать и держать мяч»

Вингер Динамо Назар Волошин поделился впечатлениями от матча УПЛ с Вересом (3:0):

– В первом тайме было очень тяжело вскрыть защиту соперника. Было мало пространства, нам нужно было забивать.

– Матч показался эмоциональным, некоторые не сдерживали эмоции на поле. Почему так вышло? Из-за низкой защиты соперника?

– Да, было трудно вскрывать оборону. К тому же из-за жары было тяжело бегать, прессинговать и держать мяч. Поэтому были эмоции.

– Для вас был неожиданностью стартовый состав «Вереса», очень отличавшийся от первой игры?

– Мы на это не смотрели. Нам просто нужно было выходить на поле, выигрывать и набирать три очка. Первая игра была для нас неудачной, мы сыграли вничью, пропустив на последних минутах, потеряли очки.

– Судя по результату второй игры, сделали выводы?

– Да, сделали выводы, изменили тактику, реализовали свои моменты.

– Ты сделал две голевые передачи.

– Поздравляю Пономаренко с забитым мячом. А Шепелеву выкатил на пустые ворота, потому что задачи команды важнее своих индивидуальных целей.

– Перекличку болельщиков на поле было слышно?

– Да, было слышно. Это мотивирует.

– Чего ожидаешь от игры с «Колосом»?

– Ожидаем только победы. Будем отдавать все силы для этого.