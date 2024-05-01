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  4. ВОЛОШИН: «Из-за жары было трудно бегать, прессинговать и держать мяч»
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 23:49 | Обновлено 01 мая 2024, 23:51
116
0

ВОЛОШИН: «Из-за жары было трудно бегать, прессинговать и держать мяч»

Вингер «Динамо» поделился впечатлениями от матча УПЛ с «Вересом»

01 мая 2024, 23:49 | Обновлено 01 мая 2024, 23:51
116
0
ВОЛОШИН: «Из-за жары было трудно бегать, прессинговать и держать мяч»
ФК Динамо. Назар Волошин

Вингер Динамо Назар Волошин поделился впечатлениями от матча УПЛ с Вересом (3:0):

– В первом тайме было очень тяжело вскрыть защиту соперника. Было мало пространства, нам нужно было забивать.

– Матч показался эмоциональным, некоторые не сдерживали эмоции на поле. Почему так вышло? Из-за низкой защиты соперника?

– Да, было трудно вскрывать оборону. К тому же из-за жары было тяжело бегать, прессинговать и держать мяч. Поэтому были эмоции.

– Для вас был неожиданностью стартовый состав «Вереса», очень отличавшийся от первой игры?

– Мы на это не смотрели. Нам просто нужно было выходить на поле, выигрывать и набирать три очка. Первая игра была для нас неудачной, мы сыграли вничью, пропустив на последних минутах, потеряли очки.

– Судя по результату второй игры, сделали выводы?

– Да, сделали выводы, изменили тактику, реализовали свои моменты.

– Ты сделал две голевые передачи.

– Поздравляю Пономаренко с забитым мячом. А Шепелеву выкатил на пустые ворота, потому что задачи команды важнее своих индивидуальных целей.

– Перекличку болельщиков на поле было слышно?

– Да, было слышно. Это мотивирует.

– Чего ожидаешь от игры с «Колосом»?

– Ожидаем только победы. Будем отдавать все силы для этого.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Назар Волошин
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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