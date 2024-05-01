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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 18:35 | Обновлено 01 мая 2024, 18:42
393
1

«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию

Артем перепутал название своей команды

01 мая 2024, 18:35 | Обновлено 01 мая 2024, 18:42
393
1
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
ФК Минай. Артем Милевский

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сейчас играет за медиаклуб «Игнис», который устроил небольшую пресс-конференцию с презентацией футболиста.

Однако начало общения со СМИ вышло не слишком удачным – Артем перепутал название клуба, что вызвало реакцию его партнеров по команде.

«Вообще я рад, что присоединился к клубу «Ингис»... «Игнис». Блин, нужно было потренироваться. Я вижу огромный успех в этом, потому что мы привлекаем детей... Че ты ржешь? Мы уже собрали и передали два пикапа на ВСУ», – сказал Милевский.

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Артем Милевский IGNIS видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Андрій Заліщук
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