«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сейчас играет за медиаклуб «Игнис», который устроил небольшую пресс-конференцию с презентацией футболиста.

Однако начало общения со СМИ вышло не слишком удачным – Артем перепутал название клуба, что вызвало реакцию его партнеров по команде.

«Вообще я рад, что присоединился к клубу «Ингис»... «Игнис». Блин, нужно было потренироваться. Я вижу огромный успех в этом, потому что мы привлекаем детей... Че ты ржешь? Мы уже собрали и передали два пикапа на ВСУ», – сказал Милевский.