«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
Артем перепутал название своей команды
Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сейчас играет за медиаклуб «Игнис», который устроил небольшую пресс-конференцию с презентацией футболиста.
Однако начало общения со СМИ вышло не слишком удачным – Артем перепутал название клуба, что вызвало реакцию его партнеров по команде.
«Вообще я рад, что присоединился к клубу «Ингис»... «Игнис». Блин, нужно было потренироваться. Я вижу огромный успех в этом, потому что мы привлекаем детей... Че ты ржешь? Мы уже собрали и передали два пикапа на ВСУ», – сказал Милевский.
якщо це розвиток медійного футболу в Україні, то мені сумно за його майбутнє... додам, що одна із їх місій - просувати спорт серед молоді. за що нам таке? Більше у повній версії відео pic.twitter.com/0lgpzzESwQ— Kulturministerium (@Kunst_Hassliebe) May 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марлон Гомес оформил сразу три гола в первом матче в стартовом составе за донецкий клуб
Лунин пропустил в матче два гола