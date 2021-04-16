Марта Костюк — Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

  • 16.04.2021 13:00
  • 1733 просмотра
  • 3 комментария
Марта Костюк — Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В пятницу, 16 апреля, состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.

Во втором поединке игрового дня на корт выйдут Марта Костюк и Юки Найто. Встреча пройдет в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club. Начало матча в 13:00.

В первом поединке Элина Свитолина в двух сетах обыграла Тихиро Мурамацу со счетом 6:3, 6:2.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Япония.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Elis
      Elis, 16.04.2021 13:38
    0
    Марта надто тисне на себе психологічно. Треба трішки заспокоїтись.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 16.04.2021 13:36
    -1
    Не могу на это смотреть. Скорее всего, Марта выиграет, но то, как она мучается на своей подаче - это не для зрителей со слабыми нервами.
    Всем "удавам" респект, а я пас.
    Ссылка
    sergo1957
    online
      sergo1957, 16.04.2021 13:33
    +1
    Давай,Мартусик ! Понятно желание выиграть,но спешка нужна сами знаете когда.
    Ссылка
    sergo1957
    online
      sergo1957, 16.04.2021 13:33
    +1
    Давай,Мартусик ! Понятно желание выиграть,но спешка нужна сами знаете когда.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.04.2021 13:38
    0
    Марта надто тисне на себе психологічно. Треба трішки заспокоїтись.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности