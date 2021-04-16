Марта Костюк — Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 апреля, состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.

Во втором поединке игрового дня на корт выйдут Марта Костюк и Юки Найто. Встреча пройдет в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club. Начало матча в 13:00.

В первом поединке Элина Свитолина в двух сетах обыграла Тихиро Мурамацу со счетом 6:3, 6:2.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Япония.