Швед оформил два голевых юбилея в УПЛ

Гол в матче с «Черноморцем» (4:1) стал 30-м в украинской карьере Марьяна Шведа. 23 раза он отличился за «Карпаты» и 7 – за «Шахтер». 27 мячей Марьян забил в УПЛ, 2 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. Между тем гол Шведа оказался юбилейным и для «Шахтера» – 900-м в чемпионатах Украины на чужих полях.

К слову, гол Зиги Бадибанги в ворота горняков стал 200-м для команд Романа Григорчука в УПЛ. 178 мячей под руководством Григорчука забил «Черноморец» и 22 – запорожский «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ