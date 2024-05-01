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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 23:24 | Обновлено 01 мая 2024, 23:29
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Швед оформил два голевых юбилея в УПЛ

Марьян Швед забил 900-й гостевой мяч «Шахтера» в УПЛ и 30-й личный в украинской карьере

01 мая 2024, 23:24 | Обновлено 01 мая 2024, 23:29
301
0
Швед оформил два голевых юбилея в УПЛ
ФК Шахтер. Марьян Швед

Гол в матче с «Черноморцем» (4:1) стал 30-м в украинской карьере Марьяна Шведа. 23 раза он отличился за «Карпаты» и 7 – за «Шахтер». 27 мячей Марьян забил в УПЛ, 2 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. Между тем гол Шведа оказался юбилейным и для «Шахтера» – 900-м в чемпионатах Украины на чужих полях.

К слову, гол Зиги Бадибанги в ворота горняков стал 200-м для команд Романа Григорчука в УПЛ. 178 мячей под руководством Григорчука забил «Черноморец» и 22 – запорожский «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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