Другие новости01 мая 2024, 13:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
01 мая 2024, 13:59 |
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В среду, 1 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Динамо Киев – Верес
21:00 Аль-Наср – Аль-Халидж
22:00 Боруссия Д – ПСЖ
КИБЕРСПОРТ
14:30 FlyQuest – NaVi
20:30 Monte – Team Liquid
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