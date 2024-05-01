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01 мая 2024, 13:59 |
20
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

01 мая 2024, 13:59 |
20
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В среду, 1 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Динамо Киев – Верес

Ggbet 1.21 – 6.80 – 17.00

21:00 Аль-Наср – Аль-Халидж

Ggbet 1.19 – 6.26 – 10.80

22:00 Боруссия Д – ПСЖ

Ggbet 2.95 – 3.72 – 2.45

КИБЕРСПОРТ

14:30 FlyQuest – NaVi

Ggbet 5.40 – 1.17

20:30 Monte – Team Liquid

Ggbet 2.69 – 1.49

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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