Киченок и Остапенко не смогли остановить лидеров посева в Мадриде
Людмила и Алена проиграли дуэту Се Шувэй / Элизе Мертенс
Украинская теннисистка Людмила Киченок заврешила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 5-м номером, уступили лидерам посева Се Шувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия).
Мадрид. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс – 7:6(0), 2:6, 7-10
Отметим, что Остапенко в понедельник завершила выступление в одиночном разряде. Людмила Киченок была последней из украинок, кто продолжал борьбу на этих соревнованиях.
У Се Шувэй и Мертенс далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Тейлор Таунсенд [4] – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [6].
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