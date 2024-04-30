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WTA
30 апреля 2024, 15:42 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:45
147
1

Киченок и Остапенко не смогли остановить лидеров посева в Мадриде

Людмила и Алена проиграли дуэту Се Шувэй / Элизе Мертенс

30 апреля 2024, 15:42 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:45
147
1
Киченок и Остапенко не смогли остановить лидеров посева в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок заврешила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 5-м номером, уступили лидерам посева Се Шувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Мадрид. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс – 7:6(0), 2:6, 7-10

Отметим, что Остапенко в понедельник завершила выступление в одиночном разряде. Людмила Киченок была последней из украинок, кто продолжал борьбу на этих соревнованиях.

У Се Шувэй и Мертенс далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Тейлор Таунсенд [4] – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [6].

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Людмила Киченок WTA Мадрид Се Шувэй Элизе Мертенс Алена Остапенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Alehandro
Пздць. Майже 2 години катать, шоб Люда в останніх розіграшах таю ото так плужила...
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