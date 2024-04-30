Киченок и Остапенко не смогли остановить лидеров посева в Мадриде

Украинская теннисистка Людмила Киченок заврешила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 5-м номером, уступили лидерам посева Се Шувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Мадрид. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс – 7:6(0), 2:6, 7-10

Отметим, что Остапенко в понедельник завершила выступление в одиночном разряде. Людмила Киченок была последней из украинок, кто продолжал борьбу на этих соревнованиях.

У Се Шувэй и Мертенс далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Тейлор Таунсенд [4] – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [6].