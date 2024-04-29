Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жабер с баранкой в первом сете обыграла Остапенко в Мадриде
WTA
29 апреля 2024, 13:42 |
135
0

Жабер с баранкой в первом сете обыграла Остапенко в Мадриде

Девятая ракетка мира не оставила шансов сопернице из Латвии

29 апреля 2024, 13:42 |
135
0
Жабер с баранкой в первом сете обыграла Остапенко в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса стала первой участницей 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

В матче 4-го раунда Жабер легко переиграла десятую ракетку мира Алену Остапенко из Латвии.

Мадрид. Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:0, 6:4

Онс в 1/4 финала сразится против Коко Гофф (№3 WTA) или Мэдисон Киз (№20 WTA).

Отметим, что Жабер выигрывала эти соревнования в 2022 году, а на этих кортах проиграла всего 1 матч из 12.

Остапенко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где она выступает в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.

По теме:
Ига Свёнтек – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Онс Жабер WTA Мадрид Алена Остапенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Футбол | 28 апреля 2024, 23:08 2
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?

Александер Серлот оформил 10 голов в 2024, а в сезоне 2023/24 – 17

Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29 апреля 2024, 12:00 0
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии 2023/24

Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Футбол | 28.04.2024, 19:10
Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
Еще один гранд европейского футбола квалифицировался в Лигу чемпионов 24/25
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Футбол | 29.04.2024, 10:33
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Украинская теннисистка призналась, что хотела завершить карьеру в 2019 году
Теннис | 28.04.2024, 20:21
Украинская теннисистка призналась, что хотела завершить карьеру в 2019 году
Украинская теннисистка призналась, что хотела завершить карьеру в 2019 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 6
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем