Жабер с баранкой в первом сете обыграла Остапенко в Мадриде
Девятая ракетка мира не оставила шансов сопернице из Латвии
Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса стала первой участницей 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В матче 4-го раунда Жабер легко переиграла десятую ракетку мира Алену Остапенко из Латвии.
Мадрид. Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:0, 6:4
Онс в 1/4 финала сразится против Коко Гофф (№3 WTA) или Мэдисон Киз (№20 WTA).
Отметим, что Жабер выигрывала эти соревнования в 2022 году, а на этих кортах проиграла всего 1 матч из 12.
Остапенко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где она выступает в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.
The love affair with Madrid continues 🫶@Ons_Jabeur wins her ninth match in a row in the Spanish capital to advance to the quarterfinals once again. #MMOPEN pic.twitter.com/biRJ6spW1s— wta (@WTA) April 29, 2024
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