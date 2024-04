Жабер с баранкой в первом сете обыграла Остапенко в Мадриде

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса стала первой участницей 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

В матче 4-го раунда Жабер легко переиграла десятую ракетку мира Алену Остапенко из Латвии.

Мадрид. Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:0, 6:4

Онс в 1/4 финала сразится против Коко Гофф (№3 WTA) или Мэдисон Киз (№20 WTA).

Отметим, что Жабер выигрывала эти соревнования в 2022 году, а на этих кортах проиграла всего 1 матч из 12.

Остапенко продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где она выступает в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.

The love affair with Madrid continues 🫶@Ons_Jabeur wins her ninth match in a row in the Spanish capital to advance to the quarterfinals once again. #MMOPEN pic.twitter.com/biRJ6spW1s