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  4. Онс Жабер выиграла самый престижный титул в карьере
WTA
07 мая 2022, 23:44 | Обновлено 07 мая 2022, 23:55
152
0

Онс Жабер выиграла самый престижный титул в карьере

Теннисистка из Туниса добыла победу на соревнованиях в Мадриде

07 мая 2022, 23:44 | Обновлено 07 мая 2022, 23:55
152
0
Онс Жабер выиграла самый престижный титул в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Состоялся финальный матч в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
Десятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в матче за титул переиграла американку Джессику Пегулу.
 
Мадрид. Финал
Онс Жабер (Тунис) – Джессика Пегула (США) – 7:5, 0:6, 6:2
 
Для Жабер это был шестой финал и всего второй титул WTA в карьере. Со следующей недели она повторит личный рекорд в мировой классификации, поднявшись на седьмую строчку рейтинга.
 
Онс стала первой представительницей арабского мира, которая сумела выиграть титул такой категории.
 
Джессика Пегула провела самый большой финал в карьере, в новой редакции рейтинга WTA она будет занимать 11-ю строчку, обновив личное достижение.

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Источник Sport.ua
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