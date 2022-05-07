Онс Жабер выиграла самый престижный титул в карьере

Состоялся финальный матч в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.



Десятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса в матче за титул переиграла американку Джессику Пегулу.



Мадрид. Финал

Онс Жабер (Тунис) – Джессика Пегула (США) – 7:5, 0:6, 6:2



Для Жабер это был шестой финал и всего второй титул WTA в карьере. Со следующей недели она повторит личный рекорд в мировой классификации, поднявшись на седьмую строчку рейтинга.



Онс стала первой представительницей арабского мира, которая сумела выиграть титул такой категории.



Джессика Пегула провела самый большой финал в карьере, в новой редакции рейтинга WTA она будет занимать 11-ю строчку, обновив личное достижение.