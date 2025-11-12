Итоговый турнир АТР 2025: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей ATP Finals
С 9 по 16 ноября в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP 2025.
Восемь лучших теннисистов сезона разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выйдут первые два места.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матчи группового этапа состоятся на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы запланированы на субботу, 15 ноября, а финал – в воскресенье, 16 числа.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.
РАСПИСАНИЕ
12 ноября
- 15:00. Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим
- 21:30. Янник Синнер – Александр Зверев
11 ноября
- 15:00. Карлос Алькарас – Тейлор Фритц – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 (прогноз / видеообзор)
- 21:30. Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур – 7:5, 3:6, 7:5 (прогноз / видеообзор)
10 ноября
- 15:00. Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6 (прогноз / видеообзор)
- 21:30. Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим – 7:5, 6:1 (прогноз / видеообзор)
9 ноября
- 15:00. Карлос Алькарас – Алекс де Минаур – 7:6 (7:5), 6:2 (прогноз / видеообзор)
- 21:30. Александр Зверев – Бен Шелтон – 6:3, 7:6 (8:6) (прогноз / видеообзор)
Таблицы группового этапа
Группа Джимми Коннорса:
|Теннисист
|Алькарас
|Фритц
|Де Минаур
|Музетти
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Алькарас [1]
|-
|6:7 (2:7), 7:5, 6:3
|7:6 (7:5), 6:2
|2-0
|4/32
|Фритц [6]
|7:6 (7:2), 5:7, 3:6
|-
|6:3, 6:4
|1-1
|3/27
|Де Минаур [7]
|6:7 (5:7), 2:6
|-
|5:7, 6:3, 5:7
|0-2
|1/24
|Музетти [9]
|3:6 4:6
|7:5, 3:6, 7:5
|-
|1-1
|2/24
Группа Бьорна Борга:
|Теннисист
|Синнер
|Зверев
|Шелтон
|Оже-Альяссим
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Синнер [2]
|-
|7:5, 6:1
|1-0
|2/13
|Зверев [3]
|-
|6:3, 7:6 (8:6)
|1-0
|2/13
|Шелтон [5]
|3:6, 6:7 (6:8)
|-
|0-1
|0/9
|Оже-Альяссим [8]
|5:7, 1:6
|-
|0-1
|0/6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Карпат высказался о дисквалификации
Александра обошла Юлию Стародубцеву после трофея на WTA 125 в Тукумане