Итоговый турнир АТР 2025: расписание и результаты матчей

С 9 по 16 ноября в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP 2025.

Восемь лучших теннисистов сезона разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выйдут первые два места.

Матчи группового этапа состоятся на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы запланированы на субботу, 15 ноября, а финал – в воскресенье, 16 числа.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

12 ноября

15:00. Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим

21:30. Янник Синнер – Александр Зверев

11 ноября

15:00. Карлос Алькарас – Тейлор Фритц – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 ( прогноз / видеообзор)

21:30. Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур – 7:5, 3:6, 7:5 (прогноз / видеообзор)

10 ноября

15:00. Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6 ( прогноз / видеообзор)

21:30. Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим – 7:5, 6:1 (прогноз / видеообзор)

9 ноября

15:00. Карлос Алькарас – Алекс де Минаур – 7:6 (7:5), 6:2 ( прогноз / видеообзор)

21:30. Александр Зверев – Бен Шелтон – 6:3, 7:6 (8:6) (прогноз / видеообзор)

Таблицы группового этапа

Группа Джимми Коннорса:

Теннисист Алькарас Фритц Де Минаур Музетти Матчи Сеты / Геймы Алькарас [1] - 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 7:6 (7:5), 6:2 2-0 4/32 Фритц [6] 7:6 (7:2), 5:7, 3:6 - 6:3, 6:4 1-1 3/27 Де Минаур [7] 6:7 (5:7), 2:6 - 5:7, 6:3, 5:7 0-2 1/24 Музетти [9] 3:6 4:6 7:5, 3:6, 7:5 - 1-1 2/24

Группа Бьорна Борга: