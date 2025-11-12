Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Итоговый турнир АТР 2025: расписание и результаты матчей
12 ноября 2025
Итоговый турнир АТР 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей ATP Finals

Getty Images/Global Images Ukraine

С 9 по 16 ноября в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP 2025.

Восемь лучших теннисистов сезона разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выйдут первые два места.

Матчи группового этапа состоятся на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы запланированы на субботу, 15 ноября, а финал – в воскресенье, 16 числа.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

12 ноября

  • 15:00. Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим
  • 21:30. Янник Синнер – Александр Зверев

11 ноября

  • 15:00. Карлос Алькарас Тейлор Фритц – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 (прогноз / видеообзор)
  • 21:30. Лоренцо Музетти Алекс де Минаур – 7:5, 3:6, 7:5 (прогноз / видеообзор)

10 ноября

  • 15:00. Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6 (прогноз / видеообзор)
  • 21:30. Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим – 7:5, 6:1 (прогноз / видеообзор)

9 ноября

  • 15:00. Карлос Алькарас Алекс де Минаур – 7:6 (7:5), 6:2 (прогноз / видеообзор)
  • 21:30. Александр Зверев Бен Шелтон – 6:3, 7:6 (8:6) (прогноз / видеообзор)

Таблицы группового этапа

Группа Джимми Коннорса:

Теннисист Алькарас Фритц Де Минаур Музетти Матчи Сеты / Геймы
Алькарас [1] - 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 7:6 (7:5), 6:2 2-0 4/32
Фритц [6] 7:6 (7:2), 5:7, 3:6 - 6:3, 6:4 1-1 3/27
Де Минаур [7] 6:7 (5:7), 2:6 - 5:7, 6:3, 5:7 0-2 1/24
Музетти [9] 3:6 4:6 7:5, 3:6, 7:5 - 1-1 2/24

Группа Бьорна Борга:

Теннисист Синнер Зверев Шелтон Оже-Альяссим Матчи Сеты / Геймы
Синнер [2] - 7:5, 6:1 1-0 2/13
Зверев [3] - 6:3, 7:6 (8:6) 1-0 2/13
Шелтон [5] 3:6, 6:7 (6:8) - 0-1 0/9
Оже-Альяссим [8] 5:7, 1:6 - 0-1 0/6
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Топ-матч на ATP Finals. Видеообзор матча
Ушел с 3:5. Музетти и де Минаур на Итоговом турнире определили сильнейшего
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир ATP расписание календарь Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Тейлор Фритц Бен Шелтон Александр Зверев Лоренцо Музетти Феликс Оже-Альяссим Алекс де Минаур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
