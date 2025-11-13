Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
13 ноября 2025, 11:31
Поединок третьего тура группы Джимми Коннорса состоится 13 ноября и начнется в 15:00

Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

13 ноября, на Итоговом турнире между собой сыграют Тейлор Фритц (АТР 6) и Алекс де Минаур (АТР 7).

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тейлор Фритц

Американский спортсмен неплохо выглядит на этом турнире, в первом туре он справился с итальянцем Лоренцо Музетти – 6:3, 6:4. Во второй встрече у Фритца были хорошие шансы на победу против грозного Алькараса, но в итоге поражение – 7:6, 5:7, 3:6. Турнирный расклад сейчас таков, что победа с любым счетом выводит американца в полуфинал. Даже поражение, при определенных раскладах оставляет шансы на выход со второго места.

Тейлор уже играл в прошлом году в финале этого турнира, так что он постарается повторить этот результат. Матчи показали, что спортсмен находится в хорошей форме, даже лидер мирового рейтинга испытал большие трудности.

Алекс де Минаур

Опытный австралиец пока не может похвастаться успехами на Итоговом турнире. Де Минаур начал с поражения от Алькараса – 6:7, 2:6. Спортсмен пытался реабилитироваться во втором матче, против итальянца Лоренцо Музетти, дело дошло до решающего третьего сета, в котором Де Минаур вел 5:3, но умудрился проиграть, в итоге 7:5, 3:6, 5:7. После такого обидного поражения, сложно психологически отойти, но у спортсмена есть даже шансы на выход из группы, не все от него зависит, де Минаур точно должен побеждать в двух сетах, второе условие, поражение Музетти от Алькараса.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, так как они пересекались 11 раз, пока с минимальным перевесом ведет де Минаур – 6:5. Последний раз теннисисты пересекались в прошлом году, на Кубке Дэвиса, тогда американец выиграл в двух сетах – 6:3, 6:4.

Прогноз

На корт выйдут двое мотивированных спортсменов, оба должны играть на победу, стоит ожидать упорной борьбы от спортсменов. Американец лучше проводит турнир в Турине, поэтому букмекеры считают его фаворитом.

Де Минаур опытный боец, он может выдать мощный матч в нужный момент. Стоит обратить внимание, что в рейтинге спортсмены распределены формально, ведь у них одинаковое количество очков.

Судя по котировкам, ожидается затяжная битва, с чем я согласен. Рискну поставить на тотал больше 22,5 геймов за 1,9.

Прогноз Sport.ua
Тейлор Фритц
13.11.2025 -
15:00
Алекс де Минаур
Тотал больше 22.5 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Тейлор Фритц Алекс де Минаур прогнозы прогнозы на теннис Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
