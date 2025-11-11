Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
ATP
11 ноября 2025, 14:08 |
30
0

Поединок состоится 11 ноября и начнется в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

11 ноября, свою встречу на Итоговом турнире в Турине проведут Лоренцо Музетти и Алекс Де Минаур.

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лоренцо Музетти

Итальянец очень хотел попасть на домашний Итоговый турнир, но проиграл борьбу за последнюю путевку Феликсу Оже Альяссиму. Желание Музетти исполнилось, но он сыграет здесь только благодаря отказу сыграть Новака Джоковича. Первый соперник на турнире был сложным, хотя обыграть американца Тейлора Фрица было реально, с этой задачей Лоренцо не справился, уступив 3:6, 4:6.

Спортсмен хочет хорошо выступить перед родной публикой, хотя шансы на выход в полуфинал не выглядят высокими. Играть в такой компании немалое достижение, но Музетти наверняка хочет создать достойную конкуренции.

Алекс Де Минаур

Австралиец относится к числу тех спортсменов, которого все знают и считаются с ним, однако, больших карьерных достижений у него не было. На мейджорах Де Минаур никогда не заходил дальше четвертьфиналов. В этом году теннисист выиграл только один турнир в Вашингтоне, также он играл в финале Роттердама, где уступил Алькарасу.

Итоговый турнир австралиец начал с поражения уже упомянутого выше Карлитоса – 6:7, 2:6. Старт неудачный, но не все так плохо, ведь Де Минаур все-таки уступил фавориту группы и одному из лучших игроков мира. В предстоящих двух встречах у автралийца есть хорошие шансы на успех, важно показать свой лучший теннис.

Личные встречи

В очных противостояниях ведет Музетти со счетом 3:1, но единственную встречу на харде выиграл Де Минаур. Спортсмены дважды пересекались в этом сезоне, обе их встречи состоялись на грунте и завершились победами итальянского теннисиста.

Прогноз

На бумаге небольшим фаворитом котируется австралийский спортсмен, даже несмотря на тот факт, что он уступает в очных противостояниях. Оба спортсмена начали с поражений, однако, шансы на выход в полуфинал остаются, нужно обязательно побеждать в предстоящем матче.

Поскольку сложно кому-то отдать предпочтение, а теннисисты примерно равны по уровню, поставлю на тотал больше 21,5 геймов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Лоренцо Музетти
11.11.2025 -
21:30
Алекс де Минаур
Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
