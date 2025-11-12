Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025

12 ноября, на Итоговом турнире в Турине, свою встречу проведут Бен Шелтон (АТР 5) и Феликс Оже Альяссим (АТР 8).

Начало матча запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бен Шелтон

Американский теннисист говорил журналистам, что доволен своим прогрессом, ведь дебют на Итоговом турнире серьезное достижение. В первом туре Шелтон не смог устоять против опытного Александра Зверева, хоть и навязал борьбу – 3:6, 6:7. Учитывая тот факт, что впереди матч против самого Синнера, шансы на выход в полуфинал не выглядят высокими.

В предстоящем матче американцу надо однозначно играть на победу, так как соперник ему вполне по зубам. Спортсмен в текущем сезоне провел на харде 40 матчей, одержав 27 побед. Перед Итоговым турниром Шелтон был не в лучшей форме, поэтому прорыва от него точно не жду.

Феликс Оже Альяссим

Канадский спортсмен уже во второй раз играет на Итоговом турнире, хотя факт попадания сюда тоже для него цене. Оже Альяссим выиграл эту последнюю путевку у Музетти. Старт получился сложным, ведь пришлось сыграть против мощного Янника Синнера. В первом сете канадец сумел навязать борьбу, уступив 5:7, но потом был медицинский тайм-аут, проблемы с ногой, и разгромные 1:6, во второй партии.

Пока для канадца ничего не потеряно, он проиграл фаворита своей группы, с другими соперниками должно быть немного легче. Непонятно, какие последствия у теннисиста после повреждения, он может быть в полном порядке или же сняться с турнира.

Личные встречи

Спортсмены пересекались всего раз, в прошлом году на Ролан Гаррос, канадец одержал убедительную победу в трех сетах.

Прогноз

На бумаге Шелтон небольшой фаворит, с чем я соглашусь, еще непонятно, в каком состоянии Оже Альяссим, учитывая его повреждение в первом матче. Есть подозрение, что канадец не будет готов на 100%, чем должен воспользоваться соперник. Желание будет у обоих теннисистов, так как оба начали с поражений и не хотят продолжать такую серию

Поставлю здесь на успех американца с небольшой форой -1,5 гейма за 1,72.