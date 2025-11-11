Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Американец был близок. Видеообзор матча

11 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Тейлора Фритца во втором туре группы группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР 2025.

Алькарас одолел соперника со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 за 2 часа и 50 минут. Во второй партии Фритц продолжал показывать хороший теннис и имел три брейк-поинта, но не сумел дожать испанца, который начал камбек.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одном квартете Алькарас и Фритц выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

🔹 Второй тур. 11 ноября

Карлос Алькарас – Тейлор Фритц – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

Видеообзор матча