Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Американец был близок. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
11 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Тейлора Фритца во втором туре группы группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР 2025.
Алькарас одолел соперника со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 за 2 часа и 50 минут. Во второй партии Фритц продолжал показывать хороший теннис и имел три брейк-поинта, но не сумел дожать испанца, который начал камбек.
В одном квартете Алькарас и Фритц выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
🔹 Второй тур. 11 ноября
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3
Видеообзор матча
