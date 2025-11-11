Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Американец был близок. Видеообзор матча
ATP
11 ноября 2025, 20:04
85
0

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Карлос Алькарас

11 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Тейлора Фритца во втором туре группы группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР 2025.

Алькарас одолел соперника со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 за 2 часа и 50 минут. Во второй партии Фритц продолжал показывать хороший теннис и имел три брейк-поинта, но не сумел дожать испанца, который начал камбек.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одном квартете Алькарас и Фритц выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

🔹 Второй тур. 11 ноября

Карлос Алькарас Тейлор Фритц – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

Видеообзор матча

Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц теннисные видеообзоры Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
