  4. Камбек Карлоса. Алькарас в непростом матче дожал Фритца на ATP Finals 2025
ATP
11 ноября 2025, 18:04 | Обновлено 11 ноября 2025, 19:15
Камбек Карлоса. Алькарас в непростом матче дожал Фритца на ATP Finals 2025

Карлос одолел Тейлора в трех сетах в матче второго тура группы Джимми Коннорса

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец в трех сетах переиграл Тейлора Фритца (США, AТР 6) за 2 часа и 50 минут.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Второй тур. 11 ноября

Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

Во второй партии Карлос отыграл три брейк-поинта, сделал брейк в 12-м гейме и начал камбек.

В одном квартете Карлос и Тейлор выступают вместе с Алексом де Минауром и Лоренцо Музетти. В первом туре Алькарас справился с де Минауром – если вечером 11 ноября Алекс одолеет Лоренцо Музетти, то Карлитос досрочно выйдет в полуфинал.

Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
