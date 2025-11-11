Камбек Карлоса. Алькарас в непростом матче дожал Фритца на ATP Finals 2025

Испанский теннисист Карлос Алькарас добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец в трех сетах переиграл Тейлора Фритца (США, AТР 6) за 2 часа и 50 минут.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Второй тур. 11 ноября

Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

Во второй партии Карлос отыграл три брейк-поинта, сделал брейк в 12-м гейме и начал камбек.

В одном квартете Карлос и Тейлор выступают вместе с Алексом де Минауром и Лоренцо Музетти. В первом туре Алькарас справился с де Минауром – если вечером 11 ноября Алекс одолеет Лоренцо Музетти, то Карлитос досрочно выйдет в полуфинал.