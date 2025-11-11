ATP11 ноября 2025, 12:44 |
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Травма канадца. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
10 ноября именитый итальянец Янник Синнер разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом в первом туре Итогового турнира АТР 2025 в группе Бьора Борга.
Синнер переиграл оппонента со счетом 7:5, 6:1 за 1 час и 38 минут. Во второй партии Оже получил травму икроножной мышцы.
В одном квартете Янник и Феликс выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Борна Борга
🔹 Первый тур. 10 ноября
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим – 7:5, 6:1
Видеообзор матча
