11 ноября 2025, 12:44
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Травма канадца. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Травма канадца. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим

10 ноября именитый итальянец Янник Синнер разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом в первом туре Итогового турнира АТР 2025 в группе Бьора Борга.

Синнер переиграл оппонента со счетом 7:5, 6:1 за 1 час и 38 минут. Во второй партии Оже получил травму икроножной мышцы.

В одном квартете Янник и Феликс выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Борна Борга

🔹 Первый тур. 10 ноября

Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим – 7:5, 6:1

Видеообзор матча

