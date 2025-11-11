Суперподача в первом сете. Синнер стартовал на ATP Finals с победы над Оже
Янник в Турине выиграл все розыгрыши на первой подаче в стартовом сете потив Феликса
10 ноября итальянский теннисист Янник Синнер стартовал на Итоговом турнире АТР 2025 с победы.
В первом туре группы Бьорна Борга итальянец в двух сетах разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга
Первый тур. 10 ноября
Янник Синнер (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:5, 6:2
В первой партии Янник выиграл все розыгрыши на первой подаче в стартовом сете – 20 из 20.
Синнер провел шестое очное противостояние против Оже и добыл четвертую победу.
Янник добыл 27-ю победу подряд на индуре и 11-ю подряд на уровне Тура. Синнер является действующим чемпионом Итогового.
В одном квартете Синнер и Оже выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.
