Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Суперподача в первом сете. Синнер стартовал на ATP Finals с победы над Оже
ATP
11 ноября 2025, 11:58 |
118
0

Суперподача в первом сете. Синнер стартовал на ATP Finals с победы над Оже

Янник в Турине выиграл все розыгрыши на первой подаче в стартовом сете потив Феликса

11 ноября 2025, 11:58 |
118
0
Суперподача в первом сете. Синнер стартовал на ATP Finals с победы над Оже
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

10 ноября итальянский теннисист Янник Синнер стартовал на Итоговом турнире АТР 2025 с победы.

В первом туре группы Бьорна Борга итальянец в двух сетах разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Первый тур. 10 ноября

Янник Синнер (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:5, 6:2

В первой партии Янник выиграл все розыгрыши на первой подаче в стартовом сете – 20 из 20.

Синнер провел шестое очное противостояние против Оже и добыл четвертую победу.

Янник добыл 27-ю победу подряд на индуре и 11-ю подряд на уровне Тура. Синнер является действующим чемпионом Итогового.

В одном квартете Синнер и Оже выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.

По теме:
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Травма канадца. Видеообзор матча
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча
Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим Итоговый турнир ATP теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11 ноября 2025, 06:50 13
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»

Американец выделил Теренса Кроуфорда

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Теннис | 11 ноября 2025, 12:06 1
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11.11.2025, 08:15
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10.11.2025, 13:47
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Футбол | 10.11.2025, 15:11
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем