Суперподача в первом сете. Синнер стартовал на ATP Finals с победы над Оже

10 ноября итальянский теннисист Янник Синнер стартовал на Итоговом турнире АТР 2025 с победы.

В первом туре группы Бьорна Борга итальянец в двух сетах разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Первый тур. 10 ноября

Янник Синнер (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:5, 6:2

В первой партии Янник выиграл все розыгрыши на первой подаче в стартовом сете – 20 из 20.

Синнер провел шестое очное противостояние против Оже и добыл четвертую победу.

Янник добыл 27-ю победу подряд на индуре и 11-ю подряд на уровне Тура. Синнер является действующим чемпионом Итогового.

В одном квартете Синнер и Оже выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.