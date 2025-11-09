Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025
ATP
09 ноября 2025, 14:12 |
75
0

Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 21:30 по Киеву

09 ноября 2025, 14:12 |
75
0
Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Бен Шелтон

9 ноября, на Итоговом турнире в Турине между собой сыграют Александр Зверев – Бен Шелтон.

Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Александр Зверев

Немецкого теннисиста хорошо все знают, он был перспективным, но до конца свой потенциал не реализовал. Мало кто мог представить, что в 28 лет у Зверева не будет на счету выигранных шлемов. В текущем сезоне спортсмен выиграл всего один турнир в Мюнхене, также на его счету был финал Открытого чемпионата Австралии. Последний раз Зверев играл в Париже, где откровенно провалился против Синнера в полуфинале - 0:6, 1:6.

Теннисист успешно играет на Итоговых турнирах, ведь он выигрывал его дважды. Если Зверев показывает свой теннис, он способен обыграть любого соперника. Я думаю, немец обязан выходить со своей группы, у него есть нужные опыт и мастерство.

Бен Шелтон

Американец является представителем поколения, дерзких молодых, которые не сильно считаются с авторитетами. Шелтон существенно прибавил, он поднялся с 21-й строчки на шестую в мировом рейтинге. Спортсмен в этом сезоне выиграл один турнир в Торонто, а на мейджорах его лучший результат полуфинал на Открытом чемпионате Австралии.

Последний раз теннисист играл в Париже, где тоже уступил Синнеру, только стадией раньше, в четвертьфинале – 3:6, 3:6. Шелтону 23 года, хотя перспективным его уже сложно назвать, учитывая, что тот же Алькарас младше него. Американец впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире, это большая честь и ответсвенность.

Личные встречи

В очных противостояниях доминирует Зверев, который ведет 4:0, трижды теннисисты пересекались в этом году, примечательно, что они играли на трех разных покрытиях.

Прогноз

Зверев котируется небольшим фаворитом этой пары, с чем я согласен, у американца может быть излишнее волнение. Психологическое преимущество тоже должно быть на стороне Александра, учитывая его перевес в очных противостояниях.

Ожидаю сложного матча, где теннисисты постараются держаться за свою подачу. Сложно предугадать ход матча, думаю, хотя бы один тай-брейк здесь будет. Поставлю здесь на чистую победу фаворита за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Александр Зверев
09.11.2025 -
21:30
Бен Шелтон
Победа Зверева 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Атлетик – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Александр Зверев Бен Шелтон Итоговый турнир ATP прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 1
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Футбол | 09 ноября 2025, 13:07 3
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына

В семье Сергея Реброва состоялось очередное пополнение

Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025
Теннис | 08.11.2025, 23:34
Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025
Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 7
Бокс
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем