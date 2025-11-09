9 ноября, на Итоговом турнире в Турине между собой сыграют Александр Зверев – Бен Шелтон.

Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Александр Зверев

Немецкого теннисиста хорошо все знают, он был перспективным, но до конца свой потенциал не реализовал. Мало кто мог представить, что в 28 лет у Зверева не будет на счету выигранных шлемов. В текущем сезоне спортсмен выиграл всего один турнир в Мюнхене, также на его счету был финал Открытого чемпионата Австралии. Последний раз Зверев играл в Париже, где откровенно провалился против Синнера в полуфинале - 0:6, 1:6.

Теннисист успешно играет на Итоговых турнирах, ведь он выигрывал его дважды. Если Зверев показывает свой теннис, он способен обыграть любого соперника. Я думаю, немец обязан выходить со своей группы, у него есть нужные опыт и мастерство.

Бен Шелтон

Американец является представителем поколения, дерзких молодых, которые не сильно считаются с авторитетами. Шелтон существенно прибавил, он поднялся с 21-й строчки на шестую в мировом рейтинге. Спортсмен в этом сезоне выиграл один турнир в Торонто, а на мейджорах его лучший результат полуфинал на Открытом чемпионате Австралии.

Последний раз теннисист играл в Париже, где тоже уступил Синнеру, только стадией раньше, в четвертьфинале – 3:6, 3:6. Шелтону 23 года, хотя перспективным его уже сложно назвать, учитывая, что тот же Алькарас младше него. Американец впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире, это большая честь и ответсвенность.

Личные встречи

В очных противостояниях доминирует Зверев, который ведет 4:0, трижды теннисисты пересекались в этом году, примечательно, что они играли на трех разных покрытиях.

Прогноз

Зверев котируется небольшим фаворитом этой пары, с чем я согласен, у американца может быть излишнее волнение. Психологическое преимущество тоже должно быть на стороне Александра, учитывая его перевес в очных противостояниях.

Ожидаю сложного матча, где теннисисты постараются держаться за свою подачу. Сложно предугадать ход матча, думаю, хотя бы один тай-брейк здесь будет. Поставлю здесь на чистую победу фаворита за 1,63.