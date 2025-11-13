ATP13 ноября 2025, 13:52 | Обновлено 13 ноября 2025, 14:19
67
0
Янник Синнер – Александр Зверев. Итальянец – в полуфинале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
12 ноября именитый итальянец Янник Синнер уверенно разобрался с Александром Зверевым во втором туре Итогового турнира АТР 2025.
Синнер одержал победу со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 38 минут. Янник ни разу не отдал свою подачу.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Благодаря этой победе Синнер вышел в полуфинале ATP Finals.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга
🔹 Второй тур. 12 ноября
Янник Синнер – Александр Зверев – 6:4, 6:3
Видеообзор матча
