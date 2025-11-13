Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Янник Синнер – Александр Зверев. Итальянец – в полуфинале. Видеообзор матча
ATP
13 ноября 2025, 13:52 | Обновлено 13 ноября 2025, 14:19
Янник Синнер – Александр Зверев. Итальянец – в полуфинале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

Янник Синнер – Александр Зверев. Итальянец – в полуфинале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Александр Зверев

12 ноября именитый итальянец Янник Синнер уверенно разобрался с Александром Зверевым во втором туре Итогового турнира АТР 2025.

Синнер одержал победу со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 38 минут. Янник ни разу не отдал свою подачу.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Благодаря этой победе Синнер вышел в полуфинале ATP Finals.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

🔹 Второй тур. 12 ноября

Янник Синнер Александр Зверев – 6:4, 6:3

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
