Янник Синнер – Александр Зверев. Итальянец – в полуфинале. Видеообзор матча

12 ноября именитый итальянец Янник Синнер уверенно разобрался с Александром Зверевым во втором туре Итогового турнира АТР 2025.

Синнер одержал победу со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 38 минут. Янник ни разу не отдал свою подачу.

Благодаря этой победе Синнер вышел в полуфинале ATP Finals.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

🔹 Второй тур. 12 ноября

Янник Синнер – Александр Зверев – 6:4, 6:3

Видеообзор матча