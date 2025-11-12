Синнер на Итоговом турнире АТР 2025 в очередной раз одолел Зверева
Янник переиграл Александра в двух сета в матче второго тура группы Бьорна Борга
Итальянский теннисист Янник Синнер добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).
Во втором туре группы Бьорна Борга итальянец в двух сетах переиграл Александра Зверева (АТР 3) за 1 час и 38 минут.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга
Второй тур. 12 ноября
Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:3
Янник провел десятое очное противостояние против Александра и добыл шестую победу, четвертую в 2025 году и третью с 26 октября. В этом сезоне Синнер справился со Зверевым в финале Australian Open, затем одолел его в финале пятисотника в Вене, а 1 ноября выбил его в полуфинале Мастерса в Париже.
Синнер стал первым полуфиналистом ATP Finals 2025. Янник является действующим чемпионом заключительных соревнований года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане не волнуются по поводу игры украинца
Президент УАФ выразил поддержку французскому народу