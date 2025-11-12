Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер на Итоговом турнире АТР 2025 в очередной раз одолел Зверева
ATP
12 ноября 2025, 23:29 | Обновлено 12 ноября 2025, 23:38
190
0

Янник переиграл Александра в двух сета в матче второго тура группы Бьорна Борга

Синнер на Итоговом турнире АТР 2025 в очередной раз одолел Зверева
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Во втором туре группы Бьорна Борга итальянец в двух сетах переиграл Александра Зверева (АТР 3) за 1 час и 38 минут.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Второй тур. 12 ноября

Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:3

Янник провел десятое очное противостояние против Александра и добыл шестую победу, четвертую в 2025 году и третью с 26 октября. В этом сезоне Синнер справился со Зверевым в финале Australian Open, затем одолел его в финале пятисотника в Вене, а 1 ноября выбил его в полуфинале Мастерса в Париже.

Синнер стал первым полуфиналистом ATP Finals 2025. Янник является действующим чемпионом заключительных соревнований года.

Янник Синнер Александр Зверев Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
