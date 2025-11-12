Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

12 ноября, свою встречу на Итоговом турнире в Турине проведут Янник Синнер (АТР 2) и Александр Зверев (АТР 3).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянец защищает титул на глазах у родной публики, задание ответственное и непростое. Синнер в первом круге одолел канадца Оже-Альяссима – 7:5, 6:1, хотя во втором сете соперник уже не играл в полную силу из-за повреждения.

Перед Итоговым турниром спортсмен взял титулы в Вене и Париже, а также выиграл выставочный и очень прибыльный турнир в Саудовской Аравии. Может еще рано забегать вперед, однако публика наверняка ожидает противостояния Синнер – Алькарас в финале турнира.

Теннисист показал свою устойчивость в этом сезоне, когда вернулся после дисквалификации, и сразу начал показывать игру топ-уровня, как будто и не было простоя.

Александр Зверев

Для немца Итоговый турнир привычное дело, он дважды уже брал этот титул, тем обиднее, что спортсмен еще не выигрывал мейджоров. В этом году Зверев играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил, как раз Синнеру. Теннисист может снова показать хороший результат на исторически успешном для себя турнире.

Здесь Зверев начал с победы над американцем Беном Шелтоном – 7:6, 6:3. Думаю, шансы на выход в полуфинал у Александра высокие, но проходных матчей не будет, ведь каждый соперник из первой десятки мира. Важно перед эти матчем не перегореть психологически, так как Синнер стал неудобным соперником для немца.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 5:4 в пользу Синнера, итальянец выиграл последние четыре встречи. Теннисисты пересекались трижды в этом сезоне, во всех случаях побеждал итальянец, в том числе, полторы недели назад, в полуфинале турнира в Париже – 6:0, 6:1.

Прогноз на матч

Несмотря на разгром в последнем матче, Зверев часто навязывал борьбу итальянцу. Я жду интересной борьбы теннисистов топ-уровня, Синнер считается большим фаворитом, но не думаю, что ему будет просто.

Оба спортсмена начали этот турнир с побед, так что на кону текущее первое место в группе. Поставлю здесь на тотал больше 20,5 геймов за 1,85, даже если будет два сета, ставка может без проблем зайти.