Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим. Борьба в Турине. Видеообзор матча

12 ноября канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим переиграл Бена Шелтона во втором туре Итогового турнира АТР 2025 в группе Бьорна Борга.

Оже-Альяссим добыл победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 за 2 часа и 26 минут.

В одном квартете Феликс и Бен выступают вместе с Янником Синнером и Александром Зверевым. В последнем туре Оже и Зверев в очном противостоянии определят полуфиналиста ATP Finals.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Берна Борга

🔹 Второй тур. 12 ноября

Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 6:7 (7:9), 5:7

Видеообзор матча