Оже-Альяссим вырвал победу у Шелтона на Итоговом турнире АТР 2025

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим добыл первую победу на Итоговом турнире АТР 2025.

Во втором туре группы Бьорна Борга канадец в трех сетах переиграл Бена Шелтона за 2 часа и 26 минут.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Второй тур. 12 ноября

Бен Шелтон (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:7 (7:9), 5:7