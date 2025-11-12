ATP12 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 12 ноября 2025, 17:55
Оже-Альяссим вырвал победу у Шелтона на Итоговом турнире АТР 2025
Феликс в трех сетах переиграл Бена во втором туре группы Бьорна Борга
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим добыл первую победу на Итоговом турнире АТР 2025.
Во втором туре группы Бьорна Борга канадец в трех сетах переиграл Бена Шелтона за 2 часа и 26 минут.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга
Второй тур. 12 ноября
Бен Шелтон (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:7 (7:9), 5:7
