Синнер прокомментировал победу над Алькарасом в финале Итогового турнира

Итальянский теннисист и второй номер рейтинга АТР Янник Синнер высказался после победы над Карлосом Алькарасом в финале Итогового турнира АТР 2025:

«Завершить сезон здесь, в Турине, перед домашними трибунами – потрясающее чувство. Последний матч года, эмоции зашкаливают. Особенно когда видишь свою команду, весь бокс. Я правда очень счастлив.

Сравнить с прошлым сезоном? Честно? Не хочу сравнивать. Прошлый год был невероятным, этот – тоже. В этом году я сыграл четыре финала «Шлемов», выиграл здесь, выдал сильный отрезок в конце сезона – это потрясающе. Но главное – я чувствую, что стал лучше как игрок. Это важнее всего. Я всегда говорил: если продолжаешь работать и стараться расти, результаты придут сами. В этом году все так и было. Теперь у нас много времени в межсезонье, чтобы еще подстроить игру и подготовиться к следующему году. Сезон получился выдающимся: много побед, мало поражений. И даже в поражениях я искал позитив и рос как игрок. Думаю, это получилось. Я очень доволен.

Что стало ключевым? Отыгранный сетбол, обратный брейк во втором сете, именно эти эпизоды и были ключевыми. В начале мы оба много ошибались – это нормально, когда играешь финал против такого соперника: знаешь, что тебя ждет, и где-то зажимаешься. Во втором сете уровень вырос: розыгрыши были длиннее, стало сложнее перебивать Карлоса. Но в таких матчах все решают мелочи – буквально один-два момента.

Если бы где-то при счете 30:30 не удалось подать точно. Или, скажем, при 2:1 в первом сете: сделай он брейк в тот момент – игра могла очень быстро уйти в другую сторону. Тут многое зависит от того, под каким углом смотреть. Например, тот розыгрыш, когда я сделал обратный брейк, – там мне просто повезло: мяч сорвался с ракетки, но попал в корт. Такое тоже бывает. В концовке мы оба играли отличный теннис, и решали уже микродетали – разница была минимальной».