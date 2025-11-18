Алькарас пояснил, почему проиграл Синнеру в финале Итогового турнира АТР

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании прокомментировал поражение Яннику Синнеру (Италия) в финале Итогового турнира АТР 2025 в Турине (Италия):

«Я очень, очень доволен уровнем, который показал в этом матче. Я играл против того, кто не отдал ни одного матча [в зале] за два года. Так что это показывает, насколько Синнер замечательный игрок. Они с командой постоянно много работают, очень упорно сражаются, и еще упорнее – после каждого поражения. Этих поражений было немного, но после каждого из них ты возвращаешься еще сильнее.

Улучшения Синнера после финала US Open и его уровень на индуре? Прежде всего, я никогда не сомневался ни в себе, ни в своем уровне на крытых кортах. И уж точно не сомневался, что смогу держать темп с Янником в зале. С самого начала и по ходу матча я был уверен, что могу его обыграть, что могу с ним здесь конкурировать. Поэтому для меня не стало сюрпризом, что матч вышел таким плотным. Все упиралось только в теннис.

Я доволен тем, как сыграл. Уверен, что мой уровень в зале будет только расти. Конечно, я почувствовал, как Янник прибавил после US Open. Я много раз говорил: игрок такого уровня после поражений всегда возвращается сильнее. Он умеет извлекать уроки. И он это снова показал – прежде всего подачей. Он постоянно давил, играть с ним очень тяжело.

Детали, которые решили? Смотреть матч со стороны и играть его – две разные вселенные. Так что мы сядем и разберем все вместе. Я расскажу, что чувствовал на корте, где ошибся – или где, как мне кажется, ошибся. Тренера скажут, что увидели они: мои слабые и сильные места. И мы постараемся все это улучшить. У меня уже есть несколько моментов в голове – я их сразу после матча озвучил.

Сезон почти завершен, совсем близко подготовка к новому. Постараюсь вложиться в нее максимально, чтобы начать год еще мощнее. Но, как я уже сказал, все решали детали. И в следующий раз я постараюсь, чтобы эти детали были в мою пользу.

Почему проиграл? Главное – я не использовал моменты, которые у меня были. Сетбол в первом... В целом я в обоих сетах здорово принимал. Но он выдал вторую подачу 185–190 км/ч – честно говоря, это застало меня врасплох.

Потом на тай-брейке тоже были розыгрыши, которые я мог и должен был брать. Во втором сете я повел с брейком, при 30:15 на своей подаче не довел гейм до конца. Сейчас в голове всплывает несколько моментов и ударов. Например, удары с лета слева, что я не попал. Их вообще было несколько – какие-то я сыграл плохо, и это большое разочарование. Думаю, это и стало ключевым. В важные моменты я не завершал розыгрыши у сетки, а он обводил или кидал свечки. Сегодня это был действительно важный удар – и он у меня не проходил как нужно».