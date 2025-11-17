Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча

16 ноября второй номер рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР 2025, который прошел в Турине (Италия).

Синнер одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа и 4 минуты.

Янник в шестой раз в карьере выиграл у Карлоса. Итальянец во второй раз завоевал трофей ATP Finals.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Финал

Карлос Алькарас – Янник Синнер – 6:7 (5:7), 5:7

Видеообзор матча