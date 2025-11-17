Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
ATP
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор решающего поединка ATP Finals 2025 в Турине (Италия)

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

16 ноября второй номер рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР 2025, который прошел в Турине (Италия).

Синнер одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа и 4 минуты.

Янник в шестой раз в карьере выиграл у Карлоса. Итальянец во второй раз завоевал трофей ATP Finals.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Финал

Карлос Алькарас – Янник Синнер – 6:7 (5:7), 5:7

Видеообзор матча

Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
ФОТО. Финал Итогового турнира Алькарас – Синнер был прерван. Что произошло?
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
