Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал Итогового турнира. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор решающего поединка ATP Finals 2025 в Турине (Италия)
16 ноября второй номер рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР 2025, который прошел в Турине (Италия).
Синнер одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа и 4 минуты.
Янник в шестой раз в карьере выиграл у Карлоса. Итальянец во второй раз завоевал трофей ATP Finals.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Финал
Карлос Алькарас – Янник Синнер – 6:7 (5:7), 5:7
Видеообзор матча
