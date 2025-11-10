Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Поединок состоится 10 ноября и начнется в 15:00 по Киеву
10 ноября на Итоговом турнире в Турине между собой сыграют Лоренцо Музетти (WTA 9) и Тейлор Фритц (WTA 4).
Старт встречи запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Лоренцо Музетти
Итальянский спортсмен попал на домашний Итоговый турнир в качестве запасного, и получил свой шанс сразу с первого тура, все из-за отказа Новака Джоковича. Музетти до последнего претендовал на прямой выход на соревнования в Турине, он обязан был побеждать в финале турнира в Афинах, но проиграл, как раз Джоковичу.
Хоть спортсмен и смотрелся неплохо в этом сезоне, он не смог выиграть ни одного турнира. Лоренцо хорошо смотрелся на грунте, полуфинал Ролан Гаррос, финал Мадрида, полуфинал в Риме. Для итальянца это дебют на итоговых турнирах.
Тейлор Фритц
Американский теннисист стабильно завершает сезон в топ-10, начиная с 2022 года. Фритц играет хорошо, но этого точно не достаточно, чтоб конкурировать с Алькарасом и Синнером. На счету спортсмена в этом году два выигранных турнира, причем оба на траве, это было в Истборне и Штутгарте. Хорошо выступил американец и на Уимблдоне, где сумел дойти до полуфинала.
Последний раз Фритц играл на турнире в Париже, там он проиграл в 1/8 финала Александру Бублику – 6:7, 2:6. Шансы на выход из группы есть, в этом контексте, предстоящая встреча имеет большое значение. Американец не в лучшей форме, два матча кряду последний раз он выигрывал в конце сентября в Токио, где он дошел до финала, уступив там Алькарасу.
Личные встречи
В очных противостояниях ведет итальянец со счетом 3:2, последний раз соперники пересекались в прошлом году, тогда на Олимпиаде сумел выиграть Музетти.
Прогноз на матч
Букмекеры в этой паре отдают преимущество американцу, хотя я считаю, что у спортсменов примерно равные шансы на успех, к тому же, Музетти будет поддерживать местная публика.
Старт турнира очень важен, поражение еще не вылет, однако, шансы на полуфинал существенно уменьшатся, в случае неудачи. Предлагаю поставить на успех итальянского теннисиста с форой +2,5 гейма за 1,87.
15:00
