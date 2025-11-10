Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
10 ноября 2025, 14:01 |
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

Поединок состоится 10 ноября и начнется в 15:00 по Киеву

Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

10 ноября на Итоговом турнире в Турине между собой сыграют Лоренцо Музетти (WTA 9) и Тейлор Фритц (WTA 4).

Старт встречи запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лоренцо Музетти

Итальянский спортсмен попал на домашний Итоговый турнир в качестве запасного, и получил свой шанс сразу с первого тура, все из-за отказа Новака Джоковича. Музетти до последнего претендовал на прямой выход на соревнования в Турине, он обязан был побеждать в финале турнира в Афинах, но проиграл, как раз Джоковичу.

Хоть спортсмен и смотрелся неплохо в этом сезоне, он не смог выиграть ни одного турнира. Лоренцо хорошо смотрелся на грунте, полуфинал Ролан Гаррос, финал Мадрида, полуфинал в Риме. Для итальянца это дебют на итоговых турнирах.

Тейлор Фритц

Американский теннисист стабильно завершает сезон в топ-10, начиная с 2022 года. Фритц играет хорошо, но этого точно не достаточно, чтоб конкурировать с Алькарасом и Синнером. На счету спортсмена в этом году два выигранных турнира, причем оба на траве, это было в Истборне и Штутгарте. Хорошо выступил американец и на Уимблдоне, где сумел дойти до полуфинала.

Последний раз Фритц играл на турнире в Париже, там он проиграл в 1/8 финала Александру Бублику – 6:7, 2:6. Шансы на выход из группы есть, в этом контексте, предстоящая встреча имеет большое значение. Американец не в лучшей форме, два матча кряду последний раз он выигрывал в конце сентября в Токио, где он дошел до финала, уступив там Алькарасу.

Личные встречи

В очных противостояниях ведет итальянец со счетом 3:2, последний раз соперники пересекались в прошлом году, тогда на Олимпиаде сумел выиграть Музетти.

Прогноз на матч

Букмекеры в этой паре отдают преимущество американцу, хотя я считаю, что у спортсменов примерно равные шансы на успех, к тому же, Музетти будет поддерживать местная публика.

Старт турнира очень важен, поражение еще не вылет, однако, шансы на полуфинал существенно уменьшатся, в случае неудачи. Предлагаю поставить на успех итальянского теннисиста с форой +2,5 гейма за 1,87.

Прогноз Sport.ua
Лоренцо Музетти
10.11.2025 -
15:00
Тейлор Фритц
Фора Музетти (+2.5) 1.87
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лоренцо Музетти Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
