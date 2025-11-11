Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча
ATP
11 ноября 2025, 12:13 |
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Тейлор Фритц

10 ноября американский теннисист Тейлор Фритц переиграл Лоренцо Музетти на старте Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.

Фритц добыл победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 43 минуты.

В квартете Джимми Коннорса Фритц и Музетти также выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

🔹 Первый тур. 10 ноября

Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6

Видеообзор матча

Тейлор Фритц Лоренцо Музетти Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
