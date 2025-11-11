Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
10 ноября американский теннисист Тейлор Фритц переиграл Лоренцо Музетти на старте Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.
Фритц добыл победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 43 минуты.
В квартете Джимми Коннорса Фритц и Музетти также выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
🔹 Первый тур. 10 ноября
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6
Видеообзор матча
