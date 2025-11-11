Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча

10 ноября американский теннисист Тейлор Фритц переиграл Лоренцо Музетти на старте Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.

Фритц добыл победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 43 минуты.

В квартете Джимми Коннорса Фритц и Музетти также выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Алексом де Минауром.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

🔹 Первый тур. 10 ноября

Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц – 3:6, 4:6

Видеообзор матча