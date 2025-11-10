Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
10 ноября 2025, 17:12
Прошлогодний финалист Итогового турнира стартовал в Турине с победы

Тейлор Фритц в первом туре группы Джимми Коннорса справился с Лоренцо Музетти

Прошлогодний финалист Итогового турнира стартовал в Турине с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист и шестая ракетка мира Тейлор Фритц успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

В первом туре группы Джимми Коннорса американец в двух сетах переиграл представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР 9) за 1 час и 43 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Первый тур. 10 ноября

Лоренцо Музетти (Италия) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 4:6

Тейлор Фритц Лоренцо Музетти Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
