Прошлогодний финалист Итогового турнира стартовал в Турине с победы

Американский теннисист и шестая ракетка мира Тейлор Фритц успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

В первом туре группы Джимми Коннорса американец в двух сетах переиграл представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР 9) за 1 час и 43 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Первый тур. 10 ноября

Лоренцо Музетти (Италия) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 4:6