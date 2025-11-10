ATP10 ноября 2025, 17:12 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:13
307
0
Прошлогодний финалист Итогового турнира стартовал в Турине с победы
Тейлор Фритц в первом туре группы Джимми Коннорса справился с Лоренцо Музетти
10 ноября 2025, 17:12 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:13
307
0
Американский теннисист и шестая ракетка мира Тейлор Фритц успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.
В первом туре группы Джимми Коннорса американец в двух сетах переиграл представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР 9) за 1 час и 43 минуты.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
Первый тур. 10 ноября
Лоренцо Музетти (Италия) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 4:6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 ноября 2025, 09:17 9
Сергей Ященко призвал Андрея Ярмоленко завершить карьеру
Футбол | 10 ноября 2025, 05:42 5
Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро
Теннис | 10.11.2025, 17:58
Футбол | 10.11.2025, 10:33
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Комментарии 0
Популярные новости
10.11.2025, 00:30 7
09.11.2025, 07:20 8
09.11.2025, 18:51 32
09.11.2025, 02:12 1
09.11.2025, 17:30 215
10.11.2025, 06:42
09.11.2025, 09:14