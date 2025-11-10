Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
ATP
10 ноября 2025, 13:45 |
29
1

Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

Поединок состоится 10 ноября и начнется в 21:30 по Киеву

10 ноября 2025, 13:45 |
29
1 Comments
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

10 ноября, на Итоговом турнире в Турине свою встречу проведут Янник Синнер (АТР 1) и Феликс Оже Альяссим (АТР 8).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянский спортсмен в этом сезоне снова подтвердил, что он один из лучших в мире. На счету Синнера четыре финала турниров большого шлема, два из них он выиграл. Октябрь был удачным для теннисиста, ведь он выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, очков в рейтинг не набрал, зато солидно заработал и одолел Алькараса в финале. Также Янник выиграл турниры в Вене и Париже, что позволило вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге.

Синнер играл в последних двух финалах итоговых турниров, в прошлом сезоне он сумел взять титул, одолев в финале Фрица. Местная публика будет поддерживать спортсмена, он постарается продолжить свою серию побед.

Феликс Оже Альяссим

Попадание на Итоговый турнир уже неплохое достижение для канадца, он с большим трудом опередил Музетти в борьбе за последнюю путевку, хотя и итальянец здесь сыграет, так как снялся Джокович. В этом сезоне Оже Альяссим выиграл три турнира, Аделаиду, Монпелье и Брюссель.

Предстоящий Итоговый турнир станет для канадца первым в карьере, так что будет тяжело и волнительно в такой серьезной компании. Начинать против Синнера всегда сложно, особенно в Италии, но поражение не означает конец турнира. Последний раз канадец играл в Париже, где в финале уступил, как раз Яннику – 4:6, 6:7.

Личные встречи

В очных противостояниях Синнер ведет 4:2, причем свои матчи Оже Альяссим выиграл на грунте, в одном из них итальянец просто не вышел на матч. Трижды спортсмены пересекались в этом году, во всех случаях побеждал Янник.

Прогноз

Судя по котировкам, нет сомнений в том, что Синнер выиграет предстоящий матч, вопрос только в том, как уверенно. Не думаю, что канадец в предстоящем матче будет выглядеть безнадежно, все-таки игрок из топ-10. Считаю здесь рабочей ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
10.11.2025 -
21:30
Феликс Оже-Альяссим
Тотал больше 19.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals
Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим Итоговый турнир ATP прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10 ноября 2025, 09:47 43
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Теннис | 10 ноября 2025, 12:10 2
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?

В ночь на 10 ноября Александра завоевала трофей соревнований WTA 125 в Тукумане

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10.11.2025, 08:55
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Футбол | 10.11.2025, 09:30
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Сіннер- найкращий!
Ответить
0
Популярные новости
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 13
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем