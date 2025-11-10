10 ноября, на Итоговом турнире в Турине свою встречу проведут Янник Синнер (АТР 1) и Феликс Оже Альяссим (АТР 8).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянский спортсмен в этом сезоне снова подтвердил, что он один из лучших в мире. На счету Синнера четыре финала турниров большого шлема, два из них он выиграл. Октябрь был удачным для теннисиста, ведь он выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, очков в рейтинг не набрал, зато солидно заработал и одолел Алькараса в финале. Также Янник выиграл турниры в Вене и Париже, что позволило вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге.

Синнер играл в последних двух финалах итоговых турниров, в прошлом сезоне он сумел взять титул, одолев в финале Фрица. Местная публика будет поддерживать спортсмена, он постарается продолжить свою серию побед.

Феликс Оже Альяссим

Попадание на Итоговый турнир уже неплохое достижение для канадца, он с большим трудом опередил Музетти в борьбе за последнюю путевку, хотя и итальянец здесь сыграет, так как снялся Джокович. В этом сезоне Оже Альяссим выиграл три турнира, Аделаиду, Монпелье и Брюссель.

Предстоящий Итоговый турнир станет для канадца первым в карьере, так что будет тяжело и волнительно в такой серьезной компании. Начинать против Синнера всегда сложно, особенно в Италии, но поражение не означает конец турнира. Последний раз канадец играл в Париже, где в финале уступил, как раз Яннику – 4:6, 6:7.

Личные встречи

В очных противостояниях Синнер ведет 4:2, причем свои матчи Оже Альяссим выиграл на грунте, в одном из них итальянец просто не вышел на матч. Трижды спортсмены пересекались в этом году, во всех случаях побеждал Янник.

Прогноз

Судя по котировкам, нет сомнений в том, что Синнер выиграет предстоящий матч, вопрос только в том, как уверенно. Не думаю, что канадец в предстоящем матче будет выглядеть безнадежно, все-таки игрок из топ-10. Считаю здесь рабочей ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,64.