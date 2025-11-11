Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Поединок состоится 11 ноября и начнется в 15:00 по Киеву
11 ноября, во втором туре Итогового турнира в Турине между собой сыграют Карлос Алькарас – Тейлор Фритц.
Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.
Карлос Алькарас
К Итоговому турниру Алькарас подошел в статусе второй ракетки мира, но после обновления рейтингов снова возглавил дивизион. Целых восемь турниров выиграл спортсмен в этом сезоне, хотя вначале года у него были проблемы со стабильностью. Карлитос выиграл мейджоры Ролан Гаррос и Открытый чемпионат США, в обоих случаях он обыгрывал своего главного конкурента Янника Синнера.
В Турине Алькарас начал с победы над австралийцем Алексом Де Минауром – 7:6, 6:2. Отмечу тот факт, что испанцу еще не покорялся Итоговый турнир, а это для испанца дела чести, учитывая, что он является первой ракеткой мира.
Тейлор Фритц
В Турин американский спортсмен приехал четвертой ракеткой мира, но с этой недели он уже на шестой строчке. Свой путь на Итоговом турнире Фритц должен был начать с невероятно неудобного для себя Нового Джоковича, но поскольку серб отказался от участия, его заменил итальянец Лоренцо Музетти, которого удалось обыграть 6:3, 6:4.
У американца приятные воспоминания о последнем Итоговом турнире, где он смог дойти до финала, где уступил в решающей битве Яннику Синнеру. Шансы на попадание в полуфинал у Фритца хорошие, скорее всего, все определится в последнем матче против австралийца Де Минаура.
Личные встречи
В очных противостояниях ведет Алькарас – 4:1, хотя еще один матч, которые не занесли в зачет, состоялся на выставочном турнире в Саудовской Аравии, там тоже выиграл испанец. Последняя встреча теннисистов состоялась в конце сентября, когда Фритц уступил в финале турнира в Токио.
Прогноз
В данном противостоянии испанец котируется большим фаворитом, Алькарас имеет преимущество в очных противостояниях, да и в целом, Карлитос сильнее.
Даже несмотря на то, что встречаются спортсмены из топ-10, американцу дают малу шансов на успех. Поскольку оба теннисиста начали с побед, нас ожидает противостояние за лидерство в группе.
Хоть я тоже считаю, что испанец должен считать, простого матча я не жду, ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.
15:00
