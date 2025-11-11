Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
ATP
11 ноября 2025, 12:53 |
36
0

Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

Поединок состоится 11 ноября и начнется в 15:00 по Киеву

11 ноября 2025, 12:53 |
36
0
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

11 ноября, во втором туре Итогового турнира в Турине между собой сыграют Карлос Алькарас – Тейлор Фритц.

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

К Итоговому турниру Алькарас подошел в статусе второй ракетки мира, но после обновления рейтингов снова возглавил дивизион. Целых восемь турниров выиграл спортсмен в этом сезоне, хотя вначале года у него были проблемы со стабильностью. Карлитос выиграл мейджоры Ролан Гаррос и Открытый чемпионат США, в обоих случаях он обыгрывал своего главного конкурента Янника Синнера.

В Турине Алькарас начал с победы над австралийцем Алексом Де Минауром – 7:6, 6:2. Отмечу тот факт, что испанцу еще не покорялся Итоговый турнир, а это для испанца дела чести, учитывая, что он является первой ракеткой мира.

Тейлор Фритц

В Турин американский спортсмен приехал четвертой ракеткой мира, но с этой недели он уже на шестой строчке. Свой путь на Итоговом турнире Фритц должен был начать с невероятно неудобного для себя Нового Джоковича, но поскольку серб отказался от участия, его заменил итальянец Лоренцо Музетти, которого удалось обыграть 6:3, 6:4.

У американца приятные воспоминания о последнем Итоговом турнире, где он смог дойти до финала, где уступил в решающей битве Яннику Синнеру. Шансы на попадание в полуфинал у Фритца хорошие, скорее всего, все определится в последнем матче против австралийца Де Минаура.

Личные встречи

В очных противостояниях ведет Алькарас – 4:1, хотя еще один матч, которые не занесли в зачет, состоялся на выставочном турнире в Саудовской Аравии, там тоже выиграл испанец. Последняя встреча теннисистов состоялась в конце сентября, когда Фритц уступил в финале турнира в Токио.

Прогноз

В данном противостоянии испанец котируется большим фаворитом, Алькарас имеет преимущество в очных противостояниях, да и в целом, Карлитос сильнее.

Даже несмотря на то, что встречаются спортсмены из топ-10, американцу дают малу шансов на успех. Поскольку оба теннисиста начали с побед, нас ожидает противостояние за лидерство в группе.

Хоть я тоже считаю, что испанец должен считать, простого матча я не жду, ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
11.11.2025 -
15:00
Тейлор Фритц
Тотал больше 20.5 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Травма канадца. Видеообзор матча
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Итоговый турнир ATP. Видеообзор матча
Суперподача в первом сете. Синнер стартовал на ATP Finals с победы над Оже
Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц прогнозы прогнозы на теннис Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10 ноября 2025, 13:47 48
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок

Артем Довбик получил травму мышцы бедра в матче против Удинезе

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Теннис | 11 ноября 2025, 12:06 1
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Футбол | 11.11.2025, 11:02
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 13
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 9
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем