11 ноября, во втором туре Итогового турнира в Турине между собой сыграют Карлос Алькарас – Тейлор Фритц.

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

К Итоговому турниру Алькарас подошел в статусе второй ракетки мира, но после обновления рейтингов снова возглавил дивизион. Целых восемь турниров выиграл спортсмен в этом сезоне, хотя вначале года у него были проблемы со стабильностью. Карлитос выиграл мейджоры Ролан Гаррос и Открытый чемпионат США, в обоих случаях он обыгрывал своего главного конкурента Янника Синнера.

В Турине Алькарас начал с победы над австралийцем Алексом Де Минауром – 7:6, 6:2. Отмечу тот факт, что испанцу еще не покорялся Итоговый турнир, а это для испанца дела чести, учитывая, что он является первой ракеткой мира.

Тейлор Фритц

В Турин американский спортсмен приехал четвертой ракеткой мира, но с этой недели он уже на шестой строчке. Свой путь на Итоговом турнире Фритц должен был начать с невероятно неудобного для себя Нового Джоковича, но поскольку серб отказался от участия, его заменил итальянец Лоренцо Музетти, которого удалось обыграть 6:3, 6:4.

У американца приятные воспоминания о последнем Итоговом турнире, где он смог дойти до финала, где уступил в решающей битве Яннику Синнеру. Шансы на попадание в полуфинал у Фритца хорошие, скорее всего, все определится в последнем матче против австралийца Де Минаура.

Личные встречи

В очных противостояниях ведет Алькарас – 4:1, хотя еще один матч, которые не занесли в зачет, состоялся на выставочном турнире в Саудовской Аравии, там тоже выиграл испанец. Последняя встреча теннисистов состоялась в конце сентября, когда Фритц уступил в финале турнира в Токио.

Прогноз

В данном противостоянии испанец котируется большим фаворитом, Алькарас имеет преимущество в очных противостояниях, да и в целом, Карлитос сильнее.

Даже несмотря на то, что встречаются спортсмены из топ-10, американцу дают малу шансов на успех. Поскольку оба теннисиста начали с побед, нас ожидает противостояние за лидерство в группе.

Хоть я тоже считаю, что испанец должен считать, простого матча я не жду, ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,69.