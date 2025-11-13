Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
ATP
13 ноября 2025, 14:17 |
63
0

Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

Поединок третьего тура группы Джимми Коннорса состоится 13 ноября в 21:30

13 ноября 2025, 14:17 |
63
0
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 ноября, на Итоговом турнире в Турине, матч третьего тура группового раунда проведут Карлос Алькарас (АТР 1) и Лоренцо Музетти (АТР 9).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга пока идет без осечек на этом турнире, хотя ощущается, что он играет против соперников высокого уровня. В первом матче Алькарас сумел обыграть в двух сетах австралийца Алекса Де Минаура – 7:6, 6:2. Сложнее было против Тейлора Фрица, здесь Карлитос выиграл в трех сетах – 6:7, 7:5, 6:3.

Успешным для испанца этот турнир станет только в том случае, если он его выиграет. Хоть спортсмен и лидирует в своем квартете, путевка в полуфинал еще не обеспечена. Алькарасу достаточно выиграть хотя бы одну партию, чтоб пробиться в следующий круг.

Лоренцо Музетти

Итальянец попал на домашний Итоговый турнир с долей везения, ведь он играет здесь из-за отказа Джоковича, хотя и статус запасного надо заслужить. Музетти дебютировал матчем против американца Тейлора Фрица, которому уступил 3:6, 4:6.

Учитывая результат первого матча, права на осечку против Де Минаура не было. Итальянец взял первую партию 7:5, проиграл вторую 3:6, все решалось в третьем сете, где Лоренцо совершил мощный камбэк, уступая 3:5, он выиграл четыре гейма кряду, что позволило праздновать победу. Шансы против лидера мирового рейтинга невысокие, надо постараться выиграть, не думая о турнир раскладах, а побеждать желательно в двух партиях.

Личные встречи

В очных противостояниях доминирует Алькарас, который ведет со счетом 7:1. Примечательно, что 6 матчей из 8 теннисисты провели на грунте, всего дважды сыграли на харде, обе встречи остались за испанцем. Трижды спортсмены пересекались в этом году: финал Монте-Карло, полуфинал в Риме, а также полуфинал Ролан Гаррос, во всех случаях Музетти проигрывал.

Прогноз

Конечно, Алькарас безоговорочный фаворит этой пары, к тому же, у испанца еще сохраняется турнирная мотивация. Психологически Музетти должно быть легче, от него невысокие ожидания, учитывая статус дебютанта, при этом спортсмен наверняка будет иметь большую поддержку.

Я думаю, итальянец способен оказать достойное сопротивление, ставка тотал больше 19,5 геймов за 1,61 выглядит проходимой.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
13.11.2025 -
21:30
Лоренцо Музетти
Тотал больше 19.5 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти прогнозы прогнозы на футбол Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может потерять одного из самых ценных игроков
Футбол | 13 ноября 2025, 08:54 6
Динамо может потерять одного из самых ценных игроков
Динамо может потерять одного из самых ценных игроков

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Источник: лидер сборной Франции тайно женился на украинке
Футбол | 13 ноября 2025, 00:22 6
Источник: лидер сборной Франции тайно женился на украинке
Источник: лидер сборной Франции тайно женился на украинке

Жюль Кунде находится в отношениях с Юлианой Ясимовой

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Футбол | 13.11.2025, 07:47
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Футбол | 12.11.2025, 17:05
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР
Теннис | 13.11.2025, 08:50
Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР
Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 5
Бокс
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 16
Футбол
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
12.11.2025, 04:05 2
Футбол
Александр УСИК: «Я выиграл его в карты, они какие-то бандиты были»
Александр УСИК: «Я выиграл его в карты, они какие-то бандиты были»
12.11.2025, 05:22 5
Бокс
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
13.11.2025, 04:50 9
Футбол
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
11.11.2025, 18:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Склоним головы. Чемпион Украины в составе Шахтера погиб под Бахмутом
Склоним головы. Чемпион Украины в составе Шахтера погиб под Бахмутом
12.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем