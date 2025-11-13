13 ноября, на Итоговом турнире в Турине, матч третьего тура группового раунда проведут Карлос Алькарас (АТР 1) и Лоренцо Музетти (АТР 9).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга пока идет без осечек на этом турнире, хотя ощущается, что он играет против соперников высокого уровня. В первом матче Алькарас сумел обыграть в двух сетах австралийца Алекса Де Минаура – 7:6, 6:2. Сложнее было против Тейлора Фрица, здесь Карлитос выиграл в трех сетах – 6:7, 7:5, 6:3.

Успешным для испанца этот турнир станет только в том случае, если он его выиграет. Хоть спортсмен и лидирует в своем квартете, путевка в полуфинал еще не обеспечена. Алькарасу достаточно выиграть хотя бы одну партию, чтоб пробиться в следующий круг.

Лоренцо Музетти

Итальянец попал на домашний Итоговый турнир с долей везения, ведь он играет здесь из-за отказа Джоковича, хотя и статус запасного надо заслужить. Музетти дебютировал матчем против американца Тейлора Фрица, которому уступил 3:6, 4:6.

Учитывая результат первого матча, права на осечку против Де Минаура не было. Итальянец взял первую партию 7:5, проиграл вторую 3:6, все решалось в третьем сете, где Лоренцо совершил мощный камбэк, уступая 3:5, он выиграл четыре гейма кряду, что позволило праздновать победу. Шансы против лидера мирового рейтинга невысокие, надо постараться выиграть, не думая о турнир раскладах, а побеждать желательно в двух партиях.

Личные встречи

В очных противостояниях доминирует Алькарас, который ведет со счетом 7:1. Примечательно, что 6 матчей из 8 теннисисты провели на грунте, всего дважды сыграли на харде, обе встречи остались за испанцем. Трижды спортсмены пересекались в этом году: финал Монте-Карло, полуфинал в Риме, а также полуфинал Ролан Гаррос, во всех случаях Музетти проигрывал.

Прогноз

Конечно, Алькарас безоговорочный фаворит этой пары, к тому же, у испанца еще сохраняется турнирная мотивация. Психологически Музетти должно быть легче, от него невысокие ожидания, учитывая статус дебютанта, при этом спортсмен наверняка будет иметь большую поддержку.

Я думаю, итальянец способен оказать достойное сопротивление, ставка тотал больше 19,5 геймов за 1,61 выглядит проходимой.