Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
9 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Алекса де Минаура на старте Итогового турнира АТР 2025.
Алькарас одолел де Минаура в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2 за 1 час и 42 минуты.
Карлос и Алекс в квартете Джимми Коннорса выступают вместе с Тейлором Фритцем и Лоренцо Музетти.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
🔹 Первый тур. 9 ноября
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур – 7:6 (7:5), 6:2
Видеообзор матча
