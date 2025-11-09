Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча

9 ноября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл Алекса де Минаура на старте Итогового турнира АТР 2025.

Алькарас одолел де Минаура в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2 за 1 час и 42 минуты.

Карлос и Алекс в квартете Джимми Коннорса выступают вместе с Тейлором Фритцем и Лоренцо Музетти.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

🔹 Первый тур. 9 ноября

Карлос Алькарас – Алекс де Минаур – 7:6 (7:5), 6:2

Видеообзор матча