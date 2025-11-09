Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алькарас стартовал на Итоговом турнире АТР с победы, одолев де Минаура
09 ноября 2025, 16:59 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:27
Карлос в двух сетах справился с Алексом в первом туре группы Джимми Коннорса

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании выиграл первый матч на Итоговом турнире АТР 2025, который проводится в Турине (Италия).

В первом туре группы Джимми Коннорса испанец в двух сетах одолел представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 7) за 1 час и 42 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Первый тур. 9 ноября

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Алькарас побеждал 4:1 с брейком и имел три подряд подряд брейк-поинты в шестом гейме на приеме, но позволил Алексу отыграться и даже повести 5:3 на тай-брейке. Карлос сумел взять первый сет и во втором австралиец не не доставил проблем.

Алькарас провел пятое очное противостояние против де Минаура и добыл пятую победу, в частности третью в 2025 году.

Карлос впервые выиграл стартовый матч на ATP Finals. Алькарас в третий раз выступает на Итоговом – в 2023 он добрался до полуфинала.

В одном квартете с Карлосом и Алексом выступают Лоренцо Музетти и Тейлор Фритц.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025
Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
