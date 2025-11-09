Алькарас стартовал на Итоговом турнире АТР с победы, одолев де Минаура

Второй номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании выиграл первый матч на Итоговом турнире АТР 2025, который проводится в Турине (Италия).

В первом туре группы Джимми Коннорса испанец в двух сетах одолел представителя Австралии Алекса де Минаура (АТР 7) за 1 час и 42 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Первый тур. 9 ноября

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:2

В первой партии Алькарас побеждал 4:1 с брейком и имел три подряд подряд брейк-поинты в шестом гейме на приеме, но позволил Алексу отыграться и даже повести 5:3 на тай-брейке. Карлос сумел взять первый сет и во втором австралиец не не доставил проблем.

Алькарас провел пятое очное противостояние против де Минаура и добыл пятую победу, в частности третью в 2025 году.

Карлос впервые выиграл стартовый матч на ATP Finals. Алькарас в третий раз выступает на Итоговом – в 2023 он добрался до полуфинала.

В одном квартете с Карлосом и Алексом выступают Лоренцо Музетти и Тейлор Фритц.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine