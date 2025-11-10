Александр Зверев – Бен Шелтон. У американца был шанс. Видеообзор матча

9 ноября третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии переиграл Бена Шелтона на старте Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.

Зверев одолела Шелтона в двух сетах за 1 час и 34 минуты со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Это было пятое очное противостояние – 5:0 в пользу Александра.

Зверев и Шелтон выступают в квартете Бьорна Борга вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Група Бьорна Борга

🔹 Первый тур. 9 ноября

Александр Зверев – Бен Шелтон – 6:3, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча