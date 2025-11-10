Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александр Зверев – Бен Шелтон. У американца был шанс. Видеообзор матча
ATP
10 ноября 2025, 13:59 | Обновлено 10 ноября 2025, 14:20
67
0

Александр Зверев – Бен Шелтон. У американца был шанс. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

10 ноября 2025, 13:59 | Обновлено 10 ноября 2025, 14:20
67
0
Александр Зверев – Бен Шелтон. У американца был шанс. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Бен Шелтон

9 ноября третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии переиграл Бена Шелтона на старте Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.

Зверев одолела Шелтона в двух сетах за 1 час и 34 минуты со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Это было пятое очное противостояние – 5:0 в пользу Александра.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Зверев и Шелтон выступают в квартете Бьорна Борга вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Група Бьорна Борга

🔹 Первый тур. 9 ноября

Александр Зверев Бен Шелтон – 6:3, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча

По теме:
Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals
Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
Александр Зверев Бен Шелтон теннисные видеообзоры Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Бокс | 10 ноября 2025, 04:42 1
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером

Украинский боксер хранит молчание

ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Футбол | 10 ноября 2025, 12:44 4
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс

Лео посетил обновленный Камп Ноу

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Теннис | 10.11.2025, 14:44
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Лоренцо Музетти – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10.11.2025, 08:55
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 25
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 3
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем