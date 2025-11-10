Александр Зверев – Бен Шелтон. У американца был шанс. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
9 ноября третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии переиграл Бена Шелтона на старте Итогового турнира АТР 2025 в Турине, Италия.
Зверев одолела Шелтона в двух сетах за 1 час и 34 минуты со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Это было пятое очное противостояние – 5:0 в пользу Александра.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Зверев и Шелтон выступают в квартете Бьорна Борга вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Група Бьорна Борга
🔹 Первый тур. 9 ноября
Александр Зверев – Бен Шелтон – 6:3, 7:6 (8:6)
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер хранит молчание
Лео посетил обновленный Камп Ноу