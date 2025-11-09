Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals
ATP
09 ноября 2025, 23:28 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:31
126
0

Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals

Александр в двух сетах справился с Беном в первом туре группы Бьорна Борга

09 ноября 2025, 23:28 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:31
126
0
Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев из Германии выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

В первом туре группы Бьорна Борга Зверев в двух сетах переиграл американца Бена Шелтона (АТР 6) за 1 час и 33 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Первый тур. 9 ноября

Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (8:6)

На тай-брейке второй партии Шелтон побеждал 6:3 (имел три сетбола, в частности два на подаче), но не сумел перевести игру в третий сет.

Зверев и Шелтон провели пятое очное противостояние. Александр в пятый раз одолел Бена.

Зверев является двухкратным чемпионом Итогового турнира. В одном квартете Александр и Бен выступают вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Аляьссимом.

Шелтон в 15-й раз сыграл против теннисиста из топ-3 рейтинга АТР и проиграл 15-й матч.

По теме:
Александр Зверев – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Старт ATP Finals. Видеообзор матча
Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на ATP Finals 2025
Александр Зверев Бен Шелтон Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09 ноября 2025, 02:44 7
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионель Месси впечатлил своим классом, отвечая на каверзный вопрос

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 32
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Футбол | 09.11.2025, 20:08
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11
Теннис | 09.11.2025, 20:50
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
08.11.2025, 17:40 5
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем