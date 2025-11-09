Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев из Германии выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

В первом туре группы Бьорна Борга Зверев в двух сетах переиграл американца Бена Шелтона (АТР 6) за 1 час и 33 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Первый тур. 9 ноября

Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (8:6)

На тай-брейке второй партии Шелтон побеждал 6:3 (имел три сетбола, в частности два на подаче), но не сумел перевести игру в третий сет.

Зверев и Шелтон провели пятое очное противостояние. Александр в пятый раз одолел Бена.

Зверев является двухкратным чемпионом Итогового турнира. В одном квартете Александр и Бен выступают вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Аляьссимом.

Шелтон в 15-й раз сыграл против теннисиста из топ-3 рейтинга АТР и проиграл 15-й матч.