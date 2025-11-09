Три нереализованных сетбола. Зверев одолел Шелтона на старте ATP Finals
Александр в двух сетах справился с Беном в первом туре группы Бьорна Борга
Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев из Германии выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).
В первом туре группы Бьорна Борга Зверев в двух сетах переиграл американца Бена Шелтона (АТР 6) за 1 час и 33 минуты.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга
Первый тур. 9 ноября
Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (8:6)
На тай-брейке второй партии Шелтон побеждал 6:3 (имел три сетбола, в частности два на подаче), но не сумел перевести игру в третий сет.
Зверев и Шелтон провели пятое очное противостояние. Александр в пятый раз одолел Бена.
Зверев является двухкратным чемпионом Итогового турнира. В одном квартете Александр и Бен выступают вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Аляьссимом.
Шелтон в 15-й раз сыграл против теннисиста из топ-3 рейтинга АТР и проиграл 15-й матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель Месси впечатлил своим классом, отвечая на каверзный вопрос
Киевляне проиграли домашний матч 0:1