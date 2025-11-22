Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
Испания – Германия. Полуфинал Кубка Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября сборные Испании и Германии проведут матчевое противостояние в полуфинале Кубка Дэвиса 2025 в Болонье, Италия.

Первая игра начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву. Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Испания – Германия

Составы команд будут известны за часа до старта первого матча. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Победители противостояния в финале поборются против команды Италии.

📺 Видеотрансляция
