Испания – Германия. Полуфинал Кубка Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира
22 ноября сборные Испании и Германии проведут матчевое противостояние в полуфинале Кубка Дэвиса 2025 в Болонье, Италия.
Первая игра начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву. Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Испания – Германия
Составы команд будут известны за часа до старта первого матча. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Победители противостояния в финале поборются против команды Италии.
