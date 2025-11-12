Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 ноября 2025, 03:53
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Топ-матч на ATP Finals. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Топ-матч на ATP Finals. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября итальянец Лоренцо Музетти одержал победу над Алексом де Минауром во втором туре группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

Лоренцо переиграл Алекса в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 7:5 за 2 часа и 48 минут. Теннисисты провели пятую личную встречу – 4:1 в пользу Музетти.

Лоренцо и Алекс в одном квартете выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Тейлором Фритцем.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Група Джимми Коннорса

🔹 Второй тур. 12 ноября

Лоренцо Музетти Алекс де Минаур – 7:5, 3:6, 7:5

Видеообзор матча

