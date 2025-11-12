Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Топ-матч на ATP Finals. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
11 ноября итальянец Лоренцо Музетти одержал победу над Алексом де Минауром во втором туре группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.
Лоренцо переиграл Алекса в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 7:5 за 2 часа и 48 минут. Теннисисты провели пятую личную встречу – 4:1 в пользу Музетти.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Лоренцо и Алекс в одном квартете выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Тейлором Фритцем.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Група Джимми Коннорса
🔹 Второй тур. 12 ноября
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур – 7:5, 3:6, 7:5
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Тренер Карпат высказался о дисквалификации