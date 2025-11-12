Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ушел с 3:5. Музетти и де Минаур на Итоговом турнире определили сильнейшего
ATP
12 ноября 2025, 03:44 |
51
0

Ушел с 3:5. Музетти и де Минаур на Итоговом турнире определили сильнейшего

Лоренцо в трех сетах переиграл Алекса во втором туре группы Джимми Коннорса

12 ноября 2025, 03:44 |
51
0
Ушел с 3:5. Музетти и де Минаур на Итоговом турнире определили сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал первую победу на Итоговом турнире АТР 2025.

Во втором туре группы Джимми Коннорса итальянец в трех сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура за 2 часа и 48 минут.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Второй тур. 12 ноября

Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 3:6, 7:5

В третьей партии Алекс побеждал 5:3, не не сумел подать на матч в десятом гейме и позволил Лоренцо совершить камбек.

Музетти провел пятое очное противостояние против де Минаура и добыл четвертую победу.

На старте ATP Finals Лоренцо уступил Тейлору Фритцу, а де Минаур проиграл Карлосу Алькарасу. Все четыре теннисиста имеют шансы выйти в плей-офф.

По теме:
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Топ-матч на ATP Finals. Видеообзор матча
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Алекс де Минаур Лоренцо Музетти Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
Футбол | 11 ноября 2025, 22:02 7
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение

Парижане подпишут еще одного футболиста

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11 ноября 2025, 07:55 14
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо

Клуб не будет покупать игроков

Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
Теннис | 11.11.2025, 20:58
Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
Рейтинг WTA. Свитолина – первая ракетка Украины, Олейникова – четвертая
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Бокс | 11.11.2025, 08:59
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 13
Футбол
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 15
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем