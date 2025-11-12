Ушел с 3:5. Музетти и де Минаур на Итоговом турнире определили сильнейшего
Лоренцо в трех сетах переиграл Алекса во втором туре группы Джимми Коннорса
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал первую победу на Итоговом турнире АТР 2025.
Во втором туре группы Джимми Коннорса итальянец в трех сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура за 2 часа и 48 минут.
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
Второй тур. 12 ноября
Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 3:6, 7:5
В третьей партии Алекс побеждал 5:3, не не сумел подать на матч в десятом гейме и позволил Лоренцо совершить камбек.
Музетти провел пятое очное противостояние против де Минаура и добыл четвертую победу.
На старте ATP Finals Лоренцо уступил Тейлору Фритцу, а де Минаур проиграл Карлосу Алькарасу. Все четыре теннисиста имеют шансы выйти в плей-офф.
