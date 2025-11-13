Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
13 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 13 ноября 2025, 17:45
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Демон справился. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Тейлор Фритц

13 ноября австралийский теннисист Алекс де Минаур нанес Тейлору Фритцу поражение в третьем туре Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.

Алекс по прозвищу «демон» переиграл соперника в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час и 35 минут.

Благодаря этой победе де Минаур сохранил шансы на выход в плей-офф АТР Finals.

🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Тейлор Фритц – Алекс де Минаур – 6:7 (3:7), 3:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
