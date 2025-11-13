ATP13 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 13 ноября 2025, 17:45
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Демон справился. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Итогового турнира АТР 2025
13 ноября австралийский теннисист Алекс де Минаур нанес Тейлору Фритцу поражение в третьем туре Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.
Алекс по прозвищу «демон» переиграл соперника в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час и 35 минут.
Благодаря этой победе де Минаур сохранил шансы на выход в плей-офф АТР Finals.
🏆 Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур – 6:7 (3:7), 3:6
Видеообзор матча
