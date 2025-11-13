Де Минаур переиграл Фритца на Итоговом и сохраняет шансы на полуфинал

Австралийский теннисист Алекс де Минаур в третьем туре группы Джимми Коннорса сделал все от себя зависящее, чтобы квалифицироваться в полуфинал Итогового турнира АТР 2025.

Алекс переиграл Тейлора Фритца в двух сетах за 1 час и 35 минут – австралийцу нужно была только победа в двух партиях, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Тейлор Фритц (США) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:7 (3:7), 3:6

Соперники провели 11-е очное противостояние – Алекс в шестой раз одолел Тейлора (впервые с января 2024 года).

Де Минаур выйдет в полуфинал ATP Finals в том случае, если Карлос Алькарас вечером 13 ноября переиграет Лоренцо Музетти (с любым счетом). Тейлор потерял шансы на выход из группы.

Алекс во второй раз выступает на Итоговом и впервые сумел добыть победу. Де Минаур впервые с Ролан Гаррос справился с игроком из топ-10 рейтинга АТР на уровне Тура.