Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Де Минаур переиграл Фритца на Итоговом и сохраняет шансы на полуфинал
ATP
13 ноября 2025, 16:52 | Обновлено 13 ноября 2025, 16:56
93
0

Де Минаур переиграл Фритца на Итоговом и сохраняет шансы на полуфинал

Алексу нужно было побеждать Тейлора в двух сетах, с чем он успешно справился

13 ноября 2025, 16:52 | Обновлено 13 ноября 2025, 16:56
93
0
Де Минаур переиграл Фритца на Итоговом и сохраняет шансы на полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур в третьем туре группы Джимми Коннорса сделал все от себя зависящее, чтобы квалифицироваться в полуфинал Итогового турнира АТР 2025.

Алекс переиграл Тейлора Фритца в двух сетах за 1 час и 35 минут – австралийцу нужно была только победа в двух партиях, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Джимми Коннорса

Тейлор Фритц (США) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:7 (3:7), 3:6

Соперники провели 11-е очное противостояние – Алекс в шестой раз одолел Тейлора (впервые с января 2024 года).

Де Минаур выйдет в полуфинал ATP Finals в том случае, если Карлос Алькарас вечером 13 ноября переиграет Лоренцо Музетти (с любым счетом). Тейлор потерял шансы на выход из группы.

Алекс во второй раз выступает на Итоговом и впервые сумел добыть победу. Де Минаур впервые с Ролан Гаррос справился с игроком из топ-10 рейтинга АТР на уровне Тура.

По теме:
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алекс де Минаур Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Футбол | 12 ноября 2025, 17:05 0
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19

Голы забили Богдан Редушко, Богдан Попов и Александр Каменский

Динамо может потерять одного из самых ценных игроков
Футбол | 13 ноября 2025, 08:54 6
Динамо может потерять одного из самых ценных игроков
Динамо может потерять одного из самых ценных игроков

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Александр УСИК: «Вы что, прикалываетесь? Зачем вы меня подставляете?»
Бокс | 13.11.2025, 00:02
Александр УСИК: «Вы что, прикалываетесь? Зачем вы меня подставляете?»
Александр УСИК: «Вы что, прикалываетесь? Зачем вы меня подставляете?»
Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
Теннис | 13.11.2025, 09:15
Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
Источник: лидер сборной Франции тайно женился на украинке
Футбол | 13.11.2025, 00:22
Источник: лидер сборной Франции тайно женился на украинке
Источник: лидер сборной Франции тайно женился на украинке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров удивил. Названа заявка сборной Украины на матч против Франции
Ребров удивил. Названа заявка сборной Украины на матч против Франции
13.11.2025, 10:11 43
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Похоже, это действительно произойдет. Его нокаутируют»
Майк ТАЙСОН: «Похоже, это действительно произойдет. Его нокаутируют»
12.11.2025, 03:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он как бабай в боксе, его все боятся»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он как бабай в боксе, его все боятся»
12.11.2025, 05:42
Бокс
Склоним головы. Чемпион Украины в составе Шахтера погиб под Бахмутом
Склоним головы. Чемпион Украины в составе Шахтера погиб под Бахмутом
12.11.2025, 09:00
Война
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
13.11.2025, 07:47 5
Футбол
БРИЕДИС: «Знаете, почему Усик лучше Майка Тайсона и Мухаммеда Али?»
БРИЕДИС: «Знаете, почему Усик лучше Майка Тайсона и Мухаммеда Али?»
13.11.2025, 11:22 5
Бокс
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
12.11.2025, 04:05 2
Футбол
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
11.11.2025, 18:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем