Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
13 ноября звездный испанец Карлос Алькарас продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.
Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец сыграет против Лоренцо Музетти (Италия). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.
Это будет восьмое очное противостояние. Счет 6:1 в пользу Карлоса.
В одном квартете Алькарас и Музетти выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.
