ATP
13 ноября 2025, 14:42
24
0

Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

13 ноября 2025, 14:42
24
0
Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 ноября звездный испанец Карлос Алькарас продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец сыграет против Лоренцо Музетти (Италия). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмое очное противостояние. Счет 6:1 в пользу Карлоса.

В одном квартете Алькарас и Музетти выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.

📺 Видеотрансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
