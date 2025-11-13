Карлос Алькарас – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября звездный испанец Карлос Алькарас продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

Во втором туре группы Джимми Коннорса испанец сыграет против Лоренцо Музетти (Италия). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмое очное противостояние. Счет 6:1 в пользу Карлоса.

В одном квартете Алькарас и Музетти выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.