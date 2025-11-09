Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
09 ноября 2025, 13:01 | Обновлено 09 ноября 2025, 13:43
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025

Поединок начнется 9 ноября в 15:00 по Киеву

09 ноября 2025, 13:01 | Обновлено 09 ноября 2025, 13:43
Карлос Алькарас – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

3 ноября, на Итоговом турнире в Турине свою встречу проведут Карлос Алькарас (WTA 2) и Алекс де Минаур (WTA 7).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Испанский теннисист проводит мощный сезон, он выиграл целых 8 турниров, среди них два мейджора – Открытый чемпионат США и Ролан Гаррос. Алькарас даже после триумфа на US Open вернул себе статус первой ракетки мира. К этому турниру спортсмен все-таки подходит на второй строчке в рейтинге, так как Синнер выиграл два турнира кряду, что и позволило итальянцу снова подняться на вершину.

Последний раз испанец играл на турнире в Париже, где проиграл первый же свой матч Норри – 6:4, 3:6, 4:6. Для Алькараса Итоговый турнир остается той вершиной, которая пока не удалось взять.

Алекс де Минаур

Австралийский спортсмен провел неплохой сезон, что и позволило пробиться на Итоговый турнир. Де Минаур в этом году выиграл всего один турнир в Вашингтоне, если говорить о шлемах, там у австралийца свое проклятие, он никогда не заходил дальше четвертьфинала.

Последний раз теннисист тоже играл на турнире в Париже, где дошел до четвертьфинала, уступив там в трех сетах Александру Бублику – 7:6, 4:6, 5:7. Учитывая состав группы, австралийцу будет сложно пробиться в полуфинал, нужно показывать свой лучший теннис, тогда будут шансы. Де Минаур делает ставку на свою скорость, на харде в этом сезоне у спортсмена 40 побед в 53 встречах.

Личные встречи

В очных противостояниях испанец доминирует, он выиграл все четыре матча. Спортсмены пересекались всего раз на харде, матч состоялся в этом году в финале турнира в Роттердаме.

Прогноз

Карлитос в этой паре очевидный фаворит, хотя Де Минаур много раз оказывал сопротивление и способен сделать это снова. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом.

Напомню, что в этой группе еще играют Музетти и Фритц. Предлагаю сделать ставку на тотал больше 21,5 гейма за 1,64.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
09.11.2025 -
15:00
Алекс де Минаур
Тотал больше 21.5 1.64
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур прогнозы прогнозы на теннис Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
