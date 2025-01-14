Ничья для Динамо, Челси будет судиться с УАФ, будущее Забарного и Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 января.

1. Смогли только отыграться. Динамо в Турции сыграло вничью с Видзевом

Команда Александра Шовковского провела второй спарринг за два дня

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка

Тимур Стецьков стал игроком львовского клуба

2В. Полесье подписало Факундо Батисту. Контракт на три года с опцией продления

Житомирский клуб обзавелся элитным бомбардиром из Уругвая

3А. Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма

Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды

3В. Проблема в допинге? Мудрик удален из режима карьеры в EA Sports FC25

В футбольном симуляторе недоступны некоторые игроки в режиме карьеры

4А. Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута

Киевский клуб получит от трансфера 30%

4В. Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой

Украинец может перейти в ПСЖ, или остаться в «Борнмуте»

4С. Переговоры уже скоро. На Зинченко появился новый претендент

Александра хочет подписать Галатасарай

5. Умер бывший полузащитник Динамо, который успел поиграть и за Шахтер

Михаил Стельмах ушел из жизни в возрасте 58 лет

6. Первый номер Украины неожиданно вышел в основу челленджера в Португалии

Александр Овчаренко переиграл Каруе Селла в финале квалификации Оэйраша

7А. Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open

Марта в трех партиях переиграла Нао Хибино в 1-м раунде мейджора

7В. Свитолина успешно стартовала на Aus Open 2025, выиграв первый матч в сезоне

Элина в двух сетах переиграла Сорану Кырстю в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии

7С. Снигур навязала достойную борьбу 11-й ракетке на Aus Open, но проиграла

Дарья поборолась против Даниэль Коллинс в 1-м раунде мейджора

8А. Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика

Тайсон решил повесить боксерские перчатки на гвоздь

8В. Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Энтони отдал должное украинскому чемпиону

9. Неожиданности Оберхофа, прорыв Пидручного, топы с флагом Украины

Обзор главных событий четвертого этапа Кубка мира по биатлону

10. Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05

Алексей Сливченко предлагает вспомнить наиболее знаковые переходы нашего чемпионата в начале 2005-го