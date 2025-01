Снигур навязала достойную борьбу 11-й ракетке на Aus Open, но проиграла

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла 11-й ракетке мира Даниэль Коллинс (США).

Australian Open 2025. 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Даниэль Коллинс (США) [10] – 6:7 (4:7), 3:6

Это была первая встреча соперниц.

В первой партии Снигур побеждала 4:3 (40:0) на подаче, но отдала гейм, позволив Коллинс сравнять счет. В 9-м на приеме украинка заработала два скрытых сетбола, однако не сумела сделать брейк. В 10-м и 12-м геймах Снигур спасла по одному сет-поинту на приеме, игра перешла на тай-брейк, который остался за Коллинс.

Во втором сете Дарья сделала с 1:5 счет 3:5, отыграв 3 матчбола, но оформить камбек было уже сложно.

Снигур стартовала на АО-2025 из квалификации, где прошла Эмилиану Аранго, Барбору Палицову и Ребеку Масарову.

Дарья пятый раз в карьере выступила на Australian Open и во второй раз в основной сетке. В прошлом сезоне она также преодолела сито отбора в 1/64 финала проиграла Алише Паркс.

Снигур стала второй представительницей Украины, которая вылетела из австралийского мейджора. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева. Элина Свитолина и Марта Костюк выиграли свои стартовые матчи, а Даяна Ястремская и Ангелина Калинина начнут выступления во вторник, 14 января.

