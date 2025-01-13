Расписание матчей украинских теннисисток на Aus Open 2025 на 14 января
Во вторник на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины
14 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1-го раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки в парном разряде.
Во вторник на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 14 января
Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/64 финала
Корт №7. 2-й запуск (не ранее 03:30)
Даяна Ястремская [32] – Майяр Шериф
1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 07:30)
Ангелина Калинина – Онс Жабер
Корт №5. 3-й запуск (не ранее 04:30)
Australian Open 2025. Парный разряд 1/32 финала
Людмила Киченок / Чжань Хаоцин [5] – Ольга Данилович / Анастасия Потапова
Корт №15. 4-й запуск (не ранее 07:00)
Надежда Киченок / Лейла Фернандес [16] – Талия Гибсон / Майя Джойнт [WC]
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