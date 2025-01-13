Расписание матчей украинских теннисисток на Aus Open 2025 на 14 января

14 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжатся матчи 1-го раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки в парном разряде.

Во вторник на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 14 января

Australian Open 2025. Одиночный разряд. 1/64 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Даяна Ястремская [32] – Майяр Шериф

1573 Arena. 4-й запуск (не ранее 07:30)

Ангелина Калинина – Онс Жабер

Корт №5. 3-й запуск (не ранее 04:30)

Australian Open 2025. Парный разряд 1/32 финала

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин [5] – Ольга Данилович / Анастасия Потапова

Корт №15. 4-й запуск (не ранее 07:00)

Надежда Киченок / Лейла Фернандес [16] – Талия Гибсон / Майя Джойнт [WC]