Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Другие новости
15 января 2025, 07:41 |
2289
1

ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос

Егор Ярмолюк может себе позволить...

15 января 2025, 07:41 |
2289
1
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Instagram. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк купил себе новую машину.

Об этом сообщил сам футболист посредством своей публикации в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

20-летний хавбек поделился тремя фото «McLaren 570GT», ориентировочная стоимость которого составляет от 4,3 до 4,6 млн гривен.

Машина оформлена в патриотических цветах: синий цвет снаружи и желтый – внутри.

Автомобиль относится к топ-сегменту и разгоняется до 100 км за 3,4 секунды.

По теме:
ФОТО. Гвардиола покинет дом стоимостью 8,5 миллионов после развода
ФОТО. Пиджак на голое тело. Магучих шокировала новым фотосетом
Арне СЛОТ: «Ливерпуль пропустил только один контрвыпад, и нам забили гол»
Егор Ярмолюк фото lifestyle Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку. Горняки сыграют два спарринга за один день
Футбол | 15 января 2025, 07:19 0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку. Горняки сыграют два спарринга за один день
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку. Горняки сыграют два спарринга за один день

Горняки продолжают зимние учебно-тренировочные сборы в турецком Белеке

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14 января 2025, 08:19 14
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест

Флорентино разочарован игрой Лукаса Васкеса

Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Бокс | 14.01.2025, 09:32
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
Бокс | 14.01.2025, 07:51
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
Марта Костюк – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Теннис | 15.01.2025, 06:00
Марта Костюк – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Марта Костюк – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Бля я в шоці! Військові ризикують життям за копійки! Вчителі взагалі ледь хєр без масла доїдають! А ука малоліткі такі гроші отримують! Цей світ просто збожеволів!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 24
Хоккей
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
13.01.2025, 22:09 7
Футбол
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 2
Футбол
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 4
Футбол
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем