ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк купил себе новую машину.

Об этом сообщил сам футболист посредством своей публикации в Instagram.

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20-летний хавбек поделился тремя фото «McLaren 570GT», ориентировочная стоимость которого составляет от 4,3 до 4,6 млн гривен.

Машина оформлена в патриотических цветах: синий цвет снаружи и желтый – внутри.

Автомобиль относится к топ-сегменту и разгоняется до 100 км за 3,4 секунды.