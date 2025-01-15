ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Егор Ярмолюк может себе позволить...
Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк купил себе новую машину.
Об этом сообщил сам футболист посредством своей публикации в Instagram.
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20-летний хавбек поделился тремя фото «McLaren 570GT», ориентировочная стоимость которого составляет от 4,3 до 4,6 млн гривен.
Машина оформлена в патриотических цветах: синий цвет снаружи и желтый – внутри.
Автомобиль относится к топ-сегменту и разгоняется до 100 км за 3,4 секунды.
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